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Росія відправила до берегів Європи свій атомний криголам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія відправила до берегів Європи свій атомний криголам
Німецьке судно слідкувало за пересуванням російського криголаму
фото:Kieler Nachrichten

Росіяни повідомили, що криголам слідував на плановий ремонт 

Російський атомний криголам «Урал» пройшов повз берегів Європи. Цими вихідними російський атомохід проплив повз німецький курортний остров Фемарн у Балтійському морі у супроводі поліцейських кораблів. За даними газети Kieler Nachrichten, це неабияк налякало місцевих мешканців

Під час проходу біля берегів Німеччини корабель реагування Bad Bramstedt і корабель берегової охорони Eschwege поліції ФРН протягом десяти годин, починаючи з 9.30 ранку, вели спостереження за маршрутом. Представник місцевої поліції підтвердив факт проведення операції. А от у Федеральній поліції цей інцидент не коментували.

Bad Bramstedt під час слідкування за атомним криголамом відключив свої розпізнавальні системи, щоб залишитися непоміченим. 

Криголам стартував з Карського моря, кінцевий пункт – військово-морський порт Кронштадт під Санкт-Петербургом. 

Кронштадський морський завод виконає плановий доковий ремонт атомного криголаму проекту 22220 «Урал». Про це сказано у Telegram-каналі Об'єднаної суднобудівної корпорації. Фахівці проведуть огляд підводної частини корпусу, донно-бортової арматури та гвинтокрилового комплексу криголама, а потім за його результатами проведуть необхідні роботи.Після ремонту буде проведено фарбування підводної частини корпусу та відновлення маркування.

За інформацією російських ЗМІ будівництво атомного криголам проекту 22220 «Урал» було розпочате 25 липня 2016 року на Балтійському заводі, а 25 травня 2019 він був спущений на воду, і 29 листопада 2022 переданий замовнику – ФГУП «Атомфлот». 

Основні характеристики судна: потужність – 60 МВт (на валах); швидкість ходу – 22 вузла (по чистій воді); довжина – 173,3 м (160 м за КВЛ); ширина – 34 м; висота – 52 м; осадка – 10,5 м/8,65 м; максимальна льодопрохідність – 2,8 м; повна водотоннажність – 33,5 тис. тонн. Росіяни стверджують, що служити криголам зможе аж 40 років.

Нагадаємо, раніше Росія розпочала військові навчання в Балтійському морі, де зараз тренується НАТО. Відомство повідомило, РФ  вивела в море кораблі Тихоокеанського флоту для великих навчань в Японському та Охотському морях «для відпрацювання практичних завдань». Участь у цих навчаннях візьмуть понад 60 кораблів і суден, більше11 тисяч військовослужбовців. 

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Теги: росія військові навчання корабель ремонт навчання росіяни

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