На борту судна біля Болгарії за незрозумілих обставин загинули двоє росіян

Двоє моряків, що є громадянами Росії, загинули біля болгарського портового міста

Загиблі моряки є громадянами Росії віком 32 і 58 років

У морі, поблизу міста Варни, на борту судна Milford загинули два російські моряки. Обставини інциденту наразі невідомі. Про це повідомляє болгарське видання bTV.

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Судно під прапором Белізу прямувало у напрямку з болгарського Бургаса до румунської Констанци. Коли стався інцидент, воно перебувало неподалік від Варни й прямувало до порту. Там на нього чекали поліція та швидка допомога.

Загиблі моряки є громадянами Росії віком 32 і 58 років. Відкрито досудове провадження, ведеться слідство. Продовжуються допити членів екіпажу, а також інші дії щодо з'ясування фактичної ситуації.

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«Призначено судово-медичні експертизи для встановлення точних причин їх смерті. Тривають заходи щодо встановлення причин та обставин, за яких сталася смертельна аварія», - зазначили в окружній прокуратурі Варн.

Раніше повідомлялося, що акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега.

Зокрема у московському аеропорті Шереметьєво пасажир під час огляду речей проковтнув пакет із наркотиками та помер на очах у співробітників.

Зазначимо, що унаслідок отруєння напоєм «Містер Сидр» загинуло вже 36 росіян, серед яких одна дитина. Загалом постраждали 106 осіб.

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Повідомлення про випадки отруєння напоєм «Містер Сидр», що продавався в розлив, надходять із декількох регіонів Росії з початку червня. Найбільше загиблих від споживання сидру – в Ульянівській області.

До слова, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в тому, що українські військові нібито атакували Московську область безпілотниками.