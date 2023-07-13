Росія збудувала новий корабель для обстрілу України. ЗСУ назвали його недолік

За словами Плетенчука, новий російський корабель двічі не пройшов необхідних випробувань та не зміг запустити жодної ракети по Україні

Російські пропагандисти похизувалися новозбудованим малим ракетним кораблем «Циклон», з якого збираються завдавати ударів по Україні. Однак він двічі не пройшов необхідні випробування. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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За даними росЗМІ, «Циклон» має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу «Калібр». Це нібито перший за останні 25 років військовий корабель, який «пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань».

Водночас Плетенчук заявляє, що Росія намагалася провести випробовування у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

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«Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив», – розповів військовий.

Зазначимо, з початку війни українські сили ліквідували 18 російських кораблів та катерів у тому числі флагман крейсер «Москва».

Нагадаємо, країна-агресор похвалилась, що закінчила роботу над ракетним кораблем «Циклон» проєкту 22800 «Каракурт». Корабель був побудований на суднобудівному заводі в Керчі, поповнив склад Чорноморського флоту

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна вважатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 загрозою з боку Заходу в ядерній сфері.

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До слова, Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, зазначив, що останнім часом росіяни завозять на полігони мобілізованих та контрактників, яких після тижневого навчання кидають на «м'ясні штурми» у бік Бердянська або на північ.