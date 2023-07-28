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Тайфун у Філіппінах: через негоду під воду пішло судно з десятками людей (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тайфун у Філіппінах: через негоду під воду пішло судно з десятками людей (фото)
Унаслідок трагедії загинуло щонайменше 26 людей
фото: eastnews.ua

Судно прямувало з міста Бінангонан до острова Талім у Лагуні де Бей

На Філіппінах затонуло пасажирське судно. Унаслідок трагедії загинуло щонайменше 26 людей. Перевантажене пасажирами судно пішло на дно поблизу Маніли, столиці Філіппін, повідомляє Сіньхуа із посиланням на берегову охорону.

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Унаслідок трагедії загинуло щонайменше 26 людей
фото: eastnews.ua

«Максимальна місткість судна становила 42 пасажири, а на його борту перебувало до 70 людей. Пасажири також не мали рятувальних жилетів», – сказано в повідомленні.

Судно прямувало з міста Бінангонан до острова Талім у Лагуні де Бей. На місці інциденту зараз триває пошуково-рятувальна операція.

Сильний вітер розгойдав човен, коли той був уже за 50 м від Бінангона. Це викликало паніку серед пасажирів.

«Аварія трапилася, коли від Філіппін відходив тайфун Доксурі, викликаючи паводки й зсуви», – пише видання.

Пасажири скупчилися на одному боці судна, коли почався вітер із дощем, зазначають очевидці. Через це човен перевернувся й багато людей опинилися у пастці під ним.

Нагадаємо, потужний тайфун «Доксурі» обрушився на північні частини архіпелагу Філіппін. Він позривав дахи, зруйнував дороги та лінії електропередач, затопив низинні села та позбавив домівок тисячі людей.

До слова, сьогодні, 28 липня, у багатьох областях України очікуються несприятливі погодні умови. Зокрема, йтимуть значні дощі, будуть грози та потужні пориви вітру.

Теги: Філіппіни негода корабель смерть

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