Серед росіян зафіксовано рекордний сплеск песимізму на фоні війни

Росіяни втратили розуміння того, скільки ще триватиме війна

Тривала війна проти України та погіршення економічної ситуації позбавили жителів Росії впевненості у завтрашньому дні. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За результатами опитування «Левада-центру», 52% респондентів дивляться у власне майбутнє та майбутнє країни з тривогою й побоюваннями – песимістичні настрої переважають уперше з 2022 року, коли більшість опитаних ще демонструвала спокій. Співзасновник Лабораторії публічної соціології Олег Журавльов зазначає, що в суспільстві стрімко наростають втома й роздратування через затяжний конфлікт, а науковий керівник «Левада-центру» Лев Гудков додає, що люди втратили розуміння того, скільки ще триватиме війна. При цьому більшість громадян узагалі не усвідомлюють її цілей та політичних причин.

Цього року ігнорувати бойові дії росіянам стало значно складніше через безпосередні наслідки в тилу. Після атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи в країні виникла паливна криза, а удари по складах великих маркетплейсів і дата-центрах спричинили збої в доставці товарів та роботі популярних сервісів. За даними щотижневих опитувань ФОМ, починаючи з квітня, коли посилилися удари по НПЗ, рівень тривожності стабільно домінує або не поступається спокійним настроям – востаннє такий тривалий сплеск страху фіксували лише після оголошення мобілізації.

Як зауважила політологиня Катерина Шульман, головним запитом росіян стає «мир майже на будь-яких умовах». Це підтверджує жовтневе опитування «Левада-центру», згідно з яким майже дві третини громадян виступають за початок мирних переговорів (35% – однозначно, ще 30% – радше підтримують).

Додатковим чинником невдоволення стала економічна стагнація, адже лояльність населення напряму залежить від його добробуту. За статистикою Росстату, за перші дев'ять місяців року зростання реальних наявних доходів сповільнилося до 3% проти 8,3% торік. Із жовтня ситуація має ще більше ускладнитися через підвищення комунальних тарифів більш ніж на 13%, що підштовхне інфляцію та скоротить вільні кошти громадян. Уже зараз фінансові труднощі відчуває значна частина населення: у жовтні 30% учасників опитування ФОМ зізналися, що їхні витрати за останній рік перевищили доходи. Через брак грошей люди змушені проїдати накопичення – за даними Агентства зі страхування вкладів, із січня по вересень обсяг банківських депозитів до одного мільйона рублів скоротився на 8,1%, попри те, що загальна кількість вкладників майже не змінилася.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.