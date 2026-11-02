Росія за добу втратила рекордні 2500 військових – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про найбільші добові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення

Попередній рекорд добових втрат російської армії зафіксували 21 жовтня 2026 року, коли Сили оборони знешкодили 2250 окупантів

Протягом 1 листопада 2026 року російська армія втратила 2500 військових убитими та пораненими. Це найбільший показник добових втрат противника від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, протягом минулої доби українські військові знешкоджували в середньому понад 100 російських окупантів щогодини. Таким чином, армія РФ втрачала одного військового приблизно кожні 35 секунд.

Попередній рекорд було встановлено 21 жовтня 2026 року. Тоді втрати російських військ становили 2250 осіб за добу. До цього найвищий показник утримувався майже два роки – 19 грудня 2024 року Сили оборони знешкодили 2200 окупантів.

Крім того, жовтень 2026 року став місяцем із найбільшими втратами російської армії за весь час повномасштабної війни. За інформацією Генштабу, протягом місяця РФ втратила 54 400 військовослужбовців убитими та пораненими.

Для порівняння, ця кількість майже дорівнює населенню російського міста Воркута, де проживає близько 55 тисяч людей.

Раніше «Главком» повідомляв про рекордні добові втрати російської армії 21 жовтня. Тоді Сили оборони України знешкодили 2250 окупантів. Попередній максимум становив 2200 осіб і був зафіксований 19 грудня 2024 року.

Також президент Володимир Зеленський повідомив про рекордні втрати російських військ у жовтні. За його словами, протягом місяця Росія втратила 54 400 військових убитими та важкопораненими. Водночас українські захисники звільнили 96,2 кв. км території.