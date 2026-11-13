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Європейські країни погодили декларацію про гарантії безпеки для України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Європейські країни погодили декларацію про гарантії безпеки для України
Очільник Франції також підкреслив, що Європа продовжить підтримку Україну
фото: Liam McBurney/PA

Документ підтримали близько 40 держав на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні

Близько 40 європейських держав погодили декларацію про основні принципи майбутньої безпеки континенту. У документі країни підтвердили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також наголосили на необхідності надання Києву надійних гарантій безпеки. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками дев'ятого саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, пише «Главком».

Учасники саміту заявили, що зміцнення європейської безпеки та захист інтересів держав континенту є спільною метою. У документі зазначається, що ця позиція сформувалася в умовах російської війни проти України та зростання загроз стабільності в Європі.

Окремо підписанти наголосили, що шлях до миру в Україні має визначатися спільно з Києвом. Рішення, які стосуються європейської безпеки, також повинні ухвалюватися за участю європейських держав.

Макрон наголосив на необхідності спільної протидії загрозам, які постають перед континентом. Серед них французький президент назвав наркотрафік, зовнішнє втручання та маніпуляції інформацією.

«Ми готуємося разом протистояти загрозам, що нависли над нашим континентом. Працювати разом, планувати разом, триматися разом: саме так ми будуємо сильну та суверенну Європу», – заявив Макрон.

Європейська політична спільнота – формат співпраці європейських держав, створений для обговорення спільних викликів, зокрема питань безпеки та стабільності. Дев'ятий саміт об'єднання відбувся 12 листопада 2026 року в Дубліні.

Варто нагадати, що переговори України, США та Росії в Абу-Дабі не були порожніми. Сторони обговорювали обмін військовополоненими, повернення українських громадян і гарантії безпеки. Водночас українська делегація почула від росіян, що Володимир Путін розлючений і має намір продовжувати удари по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників IX саміту Європейської політичної спільноти.

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Теги: Європа війна переговори Україна

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