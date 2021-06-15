Членство в НАТО – це необхідність для виживання України

Дата отримання ПДЧ залежить тільки від України

Мовою оригіналу

По итогам брюссельского саммита НАТО было одобрено коммюнике, которое звучит, так: «Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса».

Очень многие восприняли это, как сигнал того, что в ближайшее время Украина получит ПДЧ. Постараюсь объяснить, что это значит и перевести с дипломатического языка канцеляризмов на общедоступный. Во-первых, это сигнал Путину, который недавно сказал, что Украина в НАТО – это для него переход каких-то его красных линий. Альянс ответил Путину так, чтоб он понял и осознал, что от Украины никто не откажется, как бы Кремль не угрожал. А нам это сигнал, что нас ждут и надо выполнять поставленные перед нами задачи и переходить на стандарты НАТО.

Во-вторых, Альянс уже неоднократно озвучивал, что Украина получит ПДЧ, когда придёт время и ни разу ни говорили, что мы его не получим. Просто для получения ПДЧ надо выполнять ранее подписанную программу и проводить реформы. В коммюнике четко озвучено, что для сближения НАТО и Украины важную роль играет ИМЕННО выполнение годовых национальных программ в рамках Комиссии Украина-НАТО. Оно «остается механизмом, посредством которого Украина внедряет реформы, связанные с ее стремлением к членству в Альянсе».

В третьих, все обратили внимание на перспективы получения ПДЧ и на слова о том, что никто не может диктовать нам будущее. Но там нет главного. Нет никаких сроков получения. Никакой конкретики. И это самое неприятное. Потому что дата получения ПДЧ зависит только от нас. И да, никто не может диктовать нам будущее, но если не проводить реформы, если не выполнять годовые программы в рамках Комиссии Украина-НАТО, если ещё два года не назначать посла в НАТО или все же назначить сейчас того, кто не является профильным специалистом, то ПДЧ мы получим не скоро.

Поэтому то, что НАТО подтверждает все ранние договоренности – это очень хорошо. Но то, что руководство Украины сегодня просто ноет, выпрашивает ПДЧ и не выполняет то, что обязано, говорит о главном – мы все так же далеки от членства в НАТО. И виноваты в этом Зеленский, Ермак, Таран и идиотские вопросы к Байдену о том, почему мы не в НАТО. И пока ситуация не изменится, мы не приблизимся к ПДЧ и членству в Альянсе. А учитывая то, что у нас под боком Россия и безумный Путин, то членство в НАТО – это необходимость для выживания Украины.

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.