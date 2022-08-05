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Ще одна країна припинила видачу віз росіянам

Альона Боженко
glavcom.ua
Ще одна країна припинила видачу віз росіянам
Росіяни більше не зможуть подорожувати до Болгарії
фото із відкритих джерел

Обмеження стосуватимуться туристичних подорожей

Консульська служба Болгарії тимчасово припинила видачу туристичних віз росіянам. Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії.

Причиною цього рішення, називають оголошення персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Туроператори повідомляють, що консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення приймання документів на отримання віз. Це буде стосуватись туристичних подорожей та власників нерухомості.

Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме ця пауза наразі невідомо.

Нагадаємо, вже низка країн поставили на паузу видачу туристичних віз для громадян Росії.

Зокрема 5 серпня Посольство Латвії в РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам. Видача віз припинена на невизначений термін. Виняток може бути зроблено лише для участі у похороні близького родича.

Раніше повідомлялося, що щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом. Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.

Разом з тим уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.

Фінська митниця почала перевіряти росіян на предмет перевезення санкційних товарів. Менш ніж за тиждень наприкінці липня митниця Фінляндії провела 2,5 тис. перевірок та виявила близько 100 випадків контрабанди санкційних товарів, у тому числі придатних для використання у військових цілях. 

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Теги: туризм візи росія Болгарія

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