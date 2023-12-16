«Симпатичні хлопці, але скоро загинуть»: експосол розповів, як Британія попереджала українців про війну

Велика Британія не була готова домовлятися з росіянами у разі окупації Києва

Офіційний Лондон абсолютно прямолінійно попереджав українців про повномасштабне вторгнення Росії та казав, що ворога необхідно виганяти зі зброєю у руках. При цьому британці не вельми вірили, що українці матимуть успіх. Про це у інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

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«Єдина специфіка була в тому, що люди не вірили, що ми виживемо в цій війні. Тобто на мене дивилися, знаєте, я сидів з вашими колегами, на мене дивилися як на хворого такого.

Казали, що, слухай, вибач, ти не розумієш, ви загинете. Ви всі загинете. Росіяни йдуть, ну і так далі, і так далі. Я їм завжди казав на це, що це не буде легко, це не буде похід в парк. Ми будемо битися до кінця. Вони кивали головою і так дивились, як на хворих: «симпатичні хлопці, але скоро загинуть», – пояснив Пристайко.

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За словами колишнього посла, Британія не була готова домовлятися з росіянами у разі окупації Києва.

«Напевно, одна з тих країн, які не були готові, це якраз була Британія. Вони не готові були домовлятися, вони пропонували нам братися до зброї, вони надали цю зброю. Може, не все, що нам потрібно було, але вони дійсно були готові воювати і нам казали, що треба воювати. Вони давали дуже простий аргумент: ми воювали, ми були єдині, хто воював проти нацизму. Всі інші в Європі здались, враховуючи французів. Ви пам'ятаєте промову Черчилля, яку часто переказують і де він сказав, що я не обіцяю вам нічого, крім сліз, крові, поту і роботи. У нас не прийнято так говорити з народом. У них прийнято», – пояснив дипломат.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Відповідний указ №442/2023 опублікований на сайті глави держави.

Нагадаємо, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак припустив, що посла України у Великій Британії Вадима Пристайка могли звільнити після того, як він назвав «нездоровим сарказмом» реакцію президента Володимира Зеленського на слова міністра оборони Британії Бена Воллеса.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО