Ізраїль та ХАМАС готові до нового перемир'я, однак є перешкоди

ХАМАС заявляє, що звільнятиме заручників тільки тоді, коли буде досягнуто припинення вогню

Ізраїль і ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я та звільнення заручників, однак залишаються розбіжності з приводу того, як це буде реалізовано. Про це пише Reuters.

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За словами єгипетських джерел видання в органах безпеки, Єгипет і Катар, які раніше домовилися про тижневе припинення вогню та звільнення заручників, наполягали на прискоренні надання допомоги та відкритті контрольно-пропускного пункту «Керем-Шалом» до початку будь-яких переговорів.

Надії на мир зросли в суботу, коли стало відомо, що шеф ізраїльської розвідки говорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару.

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ХАМАС наполягає на односторонньому визначенні списку заручників, які підлягають звільненню, і вимагає, щоб ізраїльські війська відійшли за заздалегідь визначену лінію.

Ізраїль погодився на складання списку і вимагає часових рамок із ознайомлення з ним перед встановленням часу та тривалості припинення вогню. Проте відмовляється виводити війська.

Бойовики ХАМАС заявили, що будуть звільняти заручників тільки тоді, коли буде досягнуте припинення вогню.

Нагадаємо, Ізраїль схвалив відновлення ізраїльського контрольно-пропускного пункту «Керем-Шалом» для надходження гуманітарної допомоги в Сектор Гази вперше з початку війни 7 жовтня.

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Як повідомлялося, Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за вимогу негайного гуманітарного припинення вогню в Газі на докір Сполученим Штатам, які неодноразово блокували заклики до припинення вогню в Раді Безпеки ООН.

До слова, відключення телефонного зв’язку та інтернет-з’єднання у четвер ускладнили ситуацію у секторі Гази.