Міністри Британії та Німеччини розповіли, яким бачать майбутнє Сектора Гази

Міністри не вважають правильними заклики до негайного перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом

Очільники МЗС Британії та Німеччини розповіли, якою бачать розв’язку у війні між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. На їхню думку конфлікт можна вирішити створенням двох держав. Про це йдеться у їхній спільній колонці у The Sunday Times.

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Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон і його німецька колега Анналена Бербок вважають, що всі сторони мають рухатися у напрямку рішення з «двома державами» після закінчення гарячої фази війни.

Рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту двома державами передбачає створення незалежної держави Палестина.

«Нашою ціллю не може бути просто припинити війну зараз. Це має бути мир на дні, роки, покоління», – зауважили міністри.

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Вони наголосили, що Ізраїль має дотримуватися міжнародного гуманітарного права, а його дії проти ХАМАСу призвели до загибелі «завеликої кількості цивільних».

Кемерон та Бербок закликали робити більше для уникнення жертв серед цивільного населення та постачання гуманітарної допомоги у Сектор Гази. Водночас пояснили, що не вважають правильними заклики до негайного перемир’я, тому що це означало би проігнорувати той факт, з чого почалася війна – з терористичного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, після чого Ізраїль почав операцію у відповідь.

Міністри додають, що вже варто думати про більш далеку перспективу і про те, як забезпечити тривалий мир у регіоні.

«Ми не можемо очікувати, що ізраїльтяни захочуть жити поруч з тими, хто хоче повторити жахіття, скоєні ХАМАСом. І не можемо очікувати, що палестинці захочуть жити серед тих, хто є для них загрозою і вистежує їх біля домівок, шкіл, лікарень. Рішення «двома державами» потребує, щоб обидві сторони почувалися у безпеці поруч одне з одним», – наголошують Кемерон і Бербок.

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Вони також зазначають, що палестинці потребують команди лідерів, які можуть забезпечити їм і безпеку, і якісне управління, на яке вони заслуговують.

«Ми маємо гарантувати, що те насильство, яке ми зараз бачимо, більше ніколи не повториться. Це єдиний шлях до сталого миру», – наголошують Кемерон і Бербок.

На їхню думку, важливу роль у процесі мають відіграти арабські держави регіону, тому що вони мають політичні важелі впливу.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я та звільнення заручників, однак залишаються розбіжності з приводу того, як це буде реалізовано.