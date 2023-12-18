Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністри Британії та Німеччини розповіли, яким бачать майбутнє Сектора Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Міністри Британії та Німеччини розповіли, яким бачать майбутнє Сектора Гази
Кемерон та Бербок закликали робити більше для уникнення жертв серед цивільного населення
фото: AP

Міністри не вважають правильними заклики до негайного перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом

Очільники МЗС Британії та Німеччини розповіли, якою бачать розв’язку у війні між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. На їхню думку конфлікт можна вирішити створенням двох держав. Про це йдеться у їхній спільній колонці у The Sunday Times.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон і його німецька колега Анналена Бербок вважають, що всі сторони мають рухатися у напрямку рішення з «двома державами» після закінчення гарячої фази війни.

Рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту двома державами передбачає створення незалежної держави Палестина.

«Нашою ціллю не може бути просто припинити війну зараз. Це має бути мир на дні, роки, покоління», – зауважили міністри. 

Вони наголосили, що Ізраїль має дотримуватися міжнародного гуманітарного права, а його дії проти ХАМАСу призвели до загибелі «завеликої кількості цивільних». 

Кемерон та Бербок закликали робити більше для уникнення жертв серед цивільного населення та постачання гуманітарної допомоги у Сектор Гази. Водночас пояснили, що не вважають правильними заклики до негайного перемир’я, тому що це означало би проігнорувати той факт, з чого почалася війна – з терористичного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, після чого Ізраїль почав операцію у відповідь.

Міністри додають, що вже варто думати про більш далеку перспективу і про те, як забезпечити тривалий мир у регіоні.

«Ми не можемо очікувати, що ізраїльтяни захочуть жити поруч з тими, хто хоче повторити жахіття, скоєні ХАМАСом. І не можемо очікувати, що палестинці захочуть жити серед тих, хто є для них загрозою і вистежує їх біля домівок, шкіл, лікарень. Рішення «двома державами» потребує, щоб обидві сторони почувалися у безпеці поруч одне з одним», – наголошують Кемерон і Бербок.  

Вони також зазначають, що палестинці потребують команди лідерів, які можуть забезпечити їм і безпеку, і якісне управління, на яке вони заслуговують.

«Ми маємо гарантувати, що те насильство, яке ми зараз бачимо, більше ніколи не повториться. Це єдиний шлях до сталого миру», – наголошують Кемерон і Бербок. 

На їхню думку, важливу роль у процесі мають відіграти арабські держави регіону, тому що вони мають політичні важелі впливу.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС відкриті до відновлення перемир'я та звільнення заручників, однак залишаються розбіжності з приводу того, як це буде реалізовано.

Теги: Німеччина Ізраїль війна Девід Кемерон Сектор Гази ХАМАС Палестина Анналена Бербок конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я був уже на одній війні, я пройшов уже раз цей шлях назад, і бачив, як тане все хороше, що ми намагалися лишити в собі, замість військової здобичі»
Ми не можемо повернутися назад, бо мирний світ давно змінився
18 листопада, 18:55
Нарочитість, з якою Путін намагається показати свою пацанську крутість, видає його глибокі комплекси
Пацанський міф Путіна
10 грудня, 12:12
Чи може Україна ліквідувати Путіна: відповідь Зеленського
Чи може Україна ліквідувати Путіна: відповідь Зеленського
21 листопада, 08:17
За словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ
Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів
1 грудня, 11:43
Під час слідства вдалося з'ясувати, що одна з компаній виступала як закупівельна компанія для придбання санкційних товарів.
Фінські компанії підозрюються у нелегальній допомозі російській армії
5 грудня, 18:15
Суд виніс російським офіцерам порівняно м’який вирок
У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»
6 грудня, 07:53
ЗСУ відбивають російські атаки поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ відбивають російські атаки поблизу Авдіївки: аналіз ISW
12 грудня, 03:15
Колишній посол США у Росії Майкл Макфол
Експосол США в Росії розповів, чи планує Путін проводити перемовини про припинення війни
15 грудня, 23:00
За даними розвідки, проти України наразі воюють близько 450 тис. окупантів
Розвідка підловила Путіна на брехні і назвала кількість окупантів, які воюють проти України
15 грудня, 14:44

Політика

Угорщина взялася шантажувати Болгарію
Угорщина взялася шантажувати Болгарію
Японія скликає нараду з нацбезпеки через запуск ракети КНДР
Японія скликає нараду з нацбезпеки через запуск ракети КНДР
Литовська депутатка закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Литовська депутатка закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС
Міністри Британії та Німеччини розповіли, яким бачать майбутнє Сектора Гази
Міністри Британії та Німеччини розповіли, яким бачать майбутнє Сектора Гази
У Путіна з’явилась конкурентка на виборах президента
У Путіна з’явилась конкурентка на виборах президента
На виборах у Сербії лідирує партія друга Путіна
На виборах у Сербії лідирує партія друга Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
14K
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
13K
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
7450
Російський дворазовий олімпійський чемпіон Рилов відмовився їхати у Париж на умовах МОК
7398
У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ
5153
Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters

Новини

ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Вчора, 06:25

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua