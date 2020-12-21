Шокуюче розслідування Навального. ФСБ нарешті розродилось коментарем

Олексій Навальний заявив, що зумів додзвонитися до співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який причетний до його отруєння «Новачком»

У російській спецслужбі заявили, що «розслідування блогера є спланованою провокацію»

Розмова російського опозиціонера Олексія Навального зі співробітником ФСБ, який начебто причетний до його отруєння «Новачком», є підробкою.

Про це «Риа Новости» повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії.

У російській спецслужбі заявили, що «розслідування блогера є спланованою провокацію, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів федеральної служби безпеки».

У ФСБ зазначили, що подібна активність «не була б можливою без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб».

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що зумів додзвонитися до співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який причетний до його отруєння «Новачком».

За словами Навального, він представився Кудрявцеву помічником секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, завдяки чому зумів домогтися від того важливих свідчень. Опозиціонер впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього.

Нагадаємо, Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

У березні 2018 року у Великій Британії були отруєні колишній агент КДБ Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Для їх отруєння була використана речовина «Новачок». Лондон звинуватив в отруєнні двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

МВС Великої Британії заявило, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи, «дивитись на шпилі місцевого собору».