Штайнмаєр прокоментував заяви Путіна: це наруга над історією

Президент Німеччини знову визнав помилковою свою позицію щодо Росії

Висловлювання російського диктатора Володимира Путіна про «денацифікацію» та «фашизм», що нібито існують в Україні є наругою над історією. З такою заявою виступив президент Федеративної Респіблуки Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє DW.

«Коли він говорить про фашизм, про денацифікацію, він бреше. Це віроломне та цинічне спотворення історії. Прирівнювання боротьби з націонал-соціалізмом до своєї жорстокої, незаконної, агресивної війни проти України є віроломною та цинічною наругою над історією. Під приводом денацифікації президент Росії вбиває навіть тих людей, які пройшли через пекло, у тому числі тих, хто пережив Голокост», – сказав Штайнмаєр.

Також він назвав війну Росії проти України переломним моментом епохи.

«Путін, напавши на Україну, остаточно руйнує основу європейського світопорядку. Напад на Україну є нападом на ідею ліберальної демократії та на цінності, на яких вона заснована: це свобода, рівність, повага до прав людини та людської гідності», – зазначив президент ФРН.

Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав, що помилявся та не вірив у можливість того, що Путін «у своєму імперському божевіллі» готовий привести власну країну до політичного, економічного та морального розорення.

Нагадаємо, що сьогодні Путін цинічно «поздоровив» українців з днем перемоги, згадавши про «відродження фашизму» та «братню дружбу». Лідерам сепаратистських утворень на Донбасі він пообіцяв «перемогу як у 1945-му».

Раніше президент Володимир Зеленський запросив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну 9 травня.

У недалю, 8 травня, до Києва прибула очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас, яка візьме участь у пам'ятних заходах, присвячених закінченню Другої світової війни в Європі.