До Києва прибула голова німецького Бундестагу (фото)

Очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас 8 травня прибула до Києва. Вона візьме участь у пам'ятних заходах, присвячених закінченню Другої світової війни в Європі. Про це йдеться у повідомленні керівника Секретаріату Бундестагу Енріко Брісса у Twitter.

«Президент Бундестагу Бербель Бас починає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і нацистської тиранії і проведе політичні переговори», – написав Брісс.

Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що політикиня є другою за значимістю представником Німеччини після федерального президента і, таким чином, найважливішим німецьким політиком, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Вона приїхала на запрошення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Під час свого візиту до Києва Бас від імені Бундестагу покладе вінки до могили невідомого солдата і до меморіалу в Бабиному Яру. Бас і Стефанчук хочуть разом вшанувати пам'ять усіх цивільних і військових жертв Другої світової війни. Також у Бас запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Відомо, що останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Франку-Вальтеру Штайнмаєру – українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера. Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.

Нагадаємо, 5 травня Зеленський провів переговори зі Штайнмаєром. Вони погодилися залишити минуле позаду і зосередитись на майбутній співпраці.