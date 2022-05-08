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    До Києва прибула голова німецького Бундестагу (фото)

    Бербель Бас&nbsp;приїхала до Києва на запрошення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука - До Києва прибула голова німецького Бундестагу (фото)
    Бербель Бас приїхала до Києва на запрошення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука
    фото з Twitter Енріко Брісса

    Бербель Бас приїхала до столиці України, де вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни

    Очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас 8 травня прибула до Києва. Вона візьме участь у пам'ятних заходах, присвячених закінченню Другої світової війни в Європі. Про це йдеться у повідомленні керівника Секретаріату Бундестагу Енріко Брісса у Twitter.

    «Президент Бундестагу Бербель Бас починає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і нацистської тиранії і проведе політичні переговори», – написав Брісс.

    Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що політикиня є другою за значимістю представником Німеччини після федерального президента і, таким чином, найважливішим німецьким політиком, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Вона приїхала на запрошення спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

    Під час свого візиту до Києва Бас від імені Бундестагу покладе вінки до могили невідомого солдата і до меморіалу в Бабиному Яру. Бас і Стефанчук хочуть разом вшанувати пам'ять усіх цивільних і військових жертв Другої світової війни. Також у Бас запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

    Відомо, що останніми тижнями у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Франку-Вальтеру Штайнмаєру – українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера. Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації.

    Нагадаємо, 5 травня Зеленський провів переговори зі Штайнмаєром. Вони погодилися залишити минуле позаду і зосередитись на майбутній співпраці.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Бундестаг Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр президент окупація #stoprussia
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    До Києва прибула голова німецького Бундестагу (фото)