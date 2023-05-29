«Відповідатимемо «Патріотами», знищимо це зло». Зеленський відреагував на атаки Росії

Сьогодні завдяки нашій ППО, а також усім захисникам і захисницям неба вдалося врятувати як мінімум сотні життів, а більшість ворожих «Шахедів» і ракет було збито

Україна своїми успіхами на фронті та системами протиповітряної оборони Patriot буде відповідати Росії на всі прояви зла, а санкційний тиск має прискорити поразку Москви. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

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«Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. «Шахеди», крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби», – сказав глава держави.

За його словами, завдяки нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів, а більшість «Шахедів» і ракет збито.

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«Кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо у зла не буває й не може бути іншого кінця, окрім поразки. Світ повинен бачити, що терор програє. Коли «Патріоти» в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, терор програє. І, звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими «Петріотами» ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці», – наголосив президент.

Сьогодні Зеленський провів засідання Ставки. За його словами, доповіді були дуже конкретними: стосувалися постачання нових систем ППО й ракет до них, відповідних домовленостей із партнерами.

«Ефективність нашої ППО й те, що може зробити захист неба сильнішим. Влучання, які, на жаль, є. Наші оборонці вміють учитись і зроблять усе, щоб терористам стало значно складніше. Доповідали на Ставці, як і завжди, Головком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені. Я дякую кожному солдату й сержанту, офіцеру й генералу, кожній бригаді, які підготувалися», – звітував Зеленський.

Крім того, готуються нові спільні з партнерами кроки для посилення захисту України та активних дій на полі бою.

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«Немає й не буде альтернативи повному звільненню нашої землі. Немає й не буде альтернативи повному захисту наших цінностей. І я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що повага до кожного людського життя, свобода людини та міжнародне право – це такі цінності, щодо яких компроміси неможливі», – відзначив український лідер.

Окремо він подякував Данії – усьому народу, усьому данському політичному класу, парламенту, уряду та особисто прем’єр-міністерці Фредеріксен за рішення збільшити фінансування данського Фонду підтримки нашої держави на суму понад три мільярди доларів США.

«Тепер загальна сума оборонної допомоги від Данії сягне більш ніж чотири мільярди 700 мільйонів доларів. Дуже вагомо. Такі рішення роблять поразку російського терору швидшою. Дякую за це!», – сказав Зеленський.

Також він говорив сьогодні з прем’єр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Подякував йому за принципову підтримку міжнародних правил, усього того, заради чого нації об’єднані Статутом ООН та обов’язковими для всіх конвенціями. Президент запросив Камбоджу приєднатися до спільних зусиль із різними країнами світу в реалізації нашої формули миру. Також глава держави говорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував його про удари терористів та подякував за готовність і надалі допомагати захищати людей. За словами Зеленського, Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності.

«Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО», – зазначив очільник України.

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До того ж Зеленський говорив із президентом Туреччини Ердоганом.

«Привітав його з перемогою на виборах. Впевнений, що наша подальша співпраця – України й Туреччини – на всіх рівнях зможе дати ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності. Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права – це те, що ми робили, робимо й будемо робити разом. Дякую всім у світі, хто допомагає!», – підсумував президент.