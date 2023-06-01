Як російське Шебекіно потерпає від Кремлівської «спеціальної воєнної операції» (фото та відео)

Зранку 1 червня центр та околиці Шебекіна знаходилися «під безперервним вогнем»

Шебекіно у Білгородській області вже кілька днів перебуває під обстрілами. У мешканців немає світла, у їхні будинки та машини прилітають снаряди. Масову евакуацію не проводять через небезпеку збирати людей у конкретній точці. Про це повідомляють росЗМІ.

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Кадри з російського Шебекіно Білгородської області, яке сьогодні зазнало масованих обстрілів фото: росЗМІ

Шебекінський міський округ почали активно обстрілювати після атаки російських добровольців. З кожним днем інтенсивність ударів зростала: якщо 26 травня місцева влада зафіксувала 35 прильотів, то наступної доби їх було вже 103, а під обстріл потрапило і саме місто Шебекіно – по ньому випустили 38 снарядів. Вночі 31 травня по Шебекіно вдарили вже «Градами», а всього по округу били 215 разів, у тому числі з РСЗВ та ствольної артилерії.

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З ранку 1 червня центр та околиці Шебекіна знаходилися «під безперервним вогнем», повідомив губернатор країни-агресорки В'ячеслав Гладков. Це підтверджують місцеві жителі – за їхніми словами, у місті «все напружено», зруйновані будівлі та «стоять автомобілі, що згоріли», а людям доводиться їхати на особистому транспорті. Крім того, як розповіли очевидці, у Шебекіному зараз немає води та електрики, також у місті не працюють підприємства та магазини.

За словами Міноборони, близько 3 години ранку «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» силами до двох мотопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення. Відомство РФ заявило, що військові запобігли «терористичному акту щодо цивільного населення Шебекіна».

До слова, масової евакуації з Шебекіна не проводять – у місцевих чатах жителі координуються самостійно, щоб вибратися з міста та околиць.

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Російський губернатор Гладков заявив, що зараз «масово збирати людей у певній точці неможливо і небезпечно». Однак тим, хто виїжджає, все ж таки пообіцяли допомогти та влаштувати їх у пунктах тимчасового розміщення.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін постійно та регулярно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі від військових, прикордонників, рятувальників та місцевої влади, яка працює самовіддано, розповів речник Путіна Дмитро Пєсков.

Політик країни-агресорки також додав, що атаки на Білгородську область ніяк не впливають на хід так званої «СВО».

Нагадаємо, жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються не евакуювали.

До слова, у місті Шебекіно Білгородської області, де сьогодні тривають активні бойові дії, горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри.