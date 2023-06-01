Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як російське Шебекіно потерпає від Кремлівської «спеціальної воєнної операції» (фото та відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як російське Шебекіно потерпає від Кремлівської «спеціальної воєнної операції» (фото та відео)
Шебекінський міський округ почали активно обстрілювати після атаки російських добровольців
фото: росЗМІ

Зранку 1 червня центр та околиці Шебекіна знаходилися «під безперервним вогнем»

Шебекіно у Білгородській області вже кілька днів перебуває під обстрілами. У мешканців немає світла, у їхні будинки та машини прилітають снаряди. Масову евакуацію не проводять через небезпеку збирати людей у конкретній точці. Про це повідомляють росЗМІ.

7 фото
На весь екран
Кадри з російського Шебекіно Білгородської області, яке сьогодні зазнало масованих обстрілів
фото: росЗМІ

Шебекінський міський округ почали активно обстрілювати після атаки російських добровольців. З кожним днем інтенсивність ударів зростала: якщо 26 травня місцева влада зафіксувала 35 прильотів, то наступної доби їх було вже 103, а під обстріл потрапило і саме місто Шебекіно – по ньому випустили 38 снарядів. Вночі 31 травня по Шебекіно вдарили вже «Градами», а всього по округу били 215 разів, у тому числі з РСЗВ та ствольної артилерії.

З ранку 1 червня центр та околиці Шебекіна знаходилися «під безперервним вогнем», повідомив губернатор країни-агресорки В'ячеслав Гладков. Це підтверджують місцеві жителі – за їхніми словами, у місті «все напружено», зруйновані будівлі та «стоять автомобілі, що згоріли», а людям доводиться їхати на особистому транспорті. Крім того, як розповіли очевидці, у Шебекіному зараз немає води та електрики, також у місті не працюють підприємства та магазини.

За словами Міноборони, близько 3 години ранку «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» силами до двох мотопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення. Відомство РФ заявило, що військові запобігли «терористичному акту щодо цивільного населення Шебекіна».

До слова, масової евакуації з Шебекіна не проводять – у місцевих чатах жителі координуються самостійно, щоб вибратися з міста та околиць.

Російський губернатор Гладков заявив, що зараз «масово збирати людей у певній точці неможливо і небезпечно». Однак тим, хто виїжджає, все ж таки пообіцяли допомогти та влаштувати їх у пунктах тимчасового розміщення.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін постійно та регулярно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі від військових, прикордонників, рятувальників та місцевої влади, яка працює самовіддано, розповів речник Путіна Дмитро Пєсков.

Політик країни-агресорки також додав, що атаки на Білгородську область ніяк не впливають на хід так званої «СВО».

Нагадаємо, жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються не евакуювали.

До слова, у місті Шебекіно Білгородської області, де сьогодні тривають активні бойові дії, горить завод «Монокристал», який виробляв штучні сапфіри. 

Теги: росія Білгород війна обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський корабель «Іван Хурс». Фото з дрона
Якщо удар по кораблю «Іван Хурс» наш, ЗСУ можуть брати приціл на носії «Калібрів»
27 травня, 07:35
Тортури струмом, побиття та імітація розстрілів. Свідчення в’язнів Херсонського СІЗО
Тортури струмом, побиття та імітація розстрілів. Свідчення в’язнів Херсонського СІЗО злочини воєнні
Вчора, 21:00
Посольство Польщі у Москві
МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви
5 травня, 11:34
Ігор Гіркін: «Має бути дуже серйозна боротьба за Казахстан»
Терорист Гіркін анонсував нову війну для Росії (відео)
8 травня, 15:43
Наслідки нічної атаки дронів на столицю, 8 травня
Чому Росія активізувала використання «Шахедів»: роз’яснення Сил оборони
8 травня, 15:14
На Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти
Ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області, ЗСУ зупинили росіян на Луганщині: ситуація в регіонах
10 травня, 10:43
Колишні зеки викрали КамАЗ і вибули у невідомому напрямку
На Луганщині з російського війська втекли 20 зеків, викравши КамАЗ
27 травня, 07:04
77 обстрілів за минулу добу здійснили рашисти по Запорізькій області
Рекордна атака «шахедами»: як регіони пережили нічний обстріл
28 травня, 09:50
Поки що не відомо чи зустрінуться знову під час саміту БРІКС президент ПАР Сиріл Рамафоса та Володимир Путін
Саміт БРІКС. Влада Південної Африки дала застереження Путіну
30 травня, 11:47

Політика

Як російське Шебекіно потерпає від Кремлівської «спеціальної воєнної операції» (фото та відео)
Як російське Шебекіно потерпає від Кремлівської «спеціальної воєнної операції» (фото та відео)
Путін закріпив «царське село» за собою до кінця життя
Путін закріпив «царське село» за собою до кінця життя
Литва закликала НАТО запросити Україну стати членом Альянсу
Литва закликала НАТО запросити Україну стати членом Альянсу
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
Лукашенко визнав, що Путін осоромився з війною
Лукашенко визнав, що Путін осоромився з війною
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
29K
У Києві пролунали вибухи
23K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
23K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
22K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
18K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту