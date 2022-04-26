Велика Британія оновила список санкцій проти Росії: що нового

До санкційного списку додали ще низку російських чиновників, пов'язаних з агресією Росії проти України

Санкції передбачають блокування активів фізичних осіб та компаній на території Великої Британії.

Уряд Великої Британії розширив санкційний список проти Росії, було внесено аж 195 правок. Оновлений перелік оприлюднили на офіційному сайті уряду Великої Британії надвечір 26 квітня.

До списку, зокрема, додали ще низку російських чиновників, пов'язаних з агресією Росії проти України.

Також до оновленого санкційного списку потрапили члени Федеральних зборів Росії, депутати Держдуми та сенатори Ради Федерації. Вони голосували за надання так званої «військової допомоги» квазіутворенням «Л/ДНР».

До слова, санкції передбачають блокування активів фізичних осіб та компаній на території Великої Британії. Крім того, накладається заборона на угоди з ними, забороняється в'їзд на територію Сполученого Королівства.

Нагадаємо, Велика Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

До слова, Україна отримає від Великої Британії зенітні установки на базі Stormer. Як повідомлялося, Британія надасть Україні допомогу в розмірі $500 млн.

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