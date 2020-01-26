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    У світі

    Сімох туристів з Китаю госпіталізовано в Москві з високою температурою

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    Біля готелю&nbsp;чергує більше 10 автомобілів швидкої допомоги - Сімох туристів з Китаю госпіталізовано в Москві з високою температурою
    Біля готелю чергує більше 10 автомобілів швидкої допомоги

    Інших відвідувачів готелю оглядають медики, у всіх екстрено беруть аналізи

    Сімох членів туристичної групи з Китаю госпіталізовано в Москві з високою температурою.

    Про це пише «Интерфакс» з посиланням на обізнане джерело.

    «Тургрупа зупинялася в одному зі столичних готелів. Після погіршення стану, семеро людей госпіталізовані з високою температурою», - сказав співрозмовник журналістам.

    За його словами, на даний момент інших відвідувачів готелю оглядають медики, у всіх екстрено беруть аналізи.

    На місці чергує більше 10 автомобілів швидкої допомоги, додає ЗМІ.

    Агентство підкреслює, що не має офіційного підтвердження цієї інформації.

    До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Нагадаємо, у Китаї вже 1355 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

    Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус. 

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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