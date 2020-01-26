Сімох туристів з Китаю госпіталізовано в Москві з високою температурою



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Біля готелю чергує більше 10 автомобілів швидкої допомоги

Інших відвідувачів готелю оглядають медики, у всіх екстрено беруть аналізи

Сімох членів туристичної групи з Китаю госпіталізовано в Москві з високою температурою.

Про це пише «Интерфакс» з посиланням на обізнане джерело.

«Тургрупа зупинялася в одному зі столичних готелів. Після погіршення стану, семеро людей госпіталізовані з високою температурою», - сказав співрозмовник журналістам.

За його словами, на даний момент інших відвідувачів готелю оглядають медики, у всіх екстрено беруть аналізи.

На місці чергує більше 10 автомобілів швидкої допомоги, додає ЗМІ.

Агентство підкреслює, що не має офіційного підтвердження цієї інформації.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Нагадаємо, у Китаї вже 1355 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.