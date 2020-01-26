Сімох туристів з Китаю госпіталізовано в Москві з високою температурою
Інших відвідувачів готелю оглядають медики, у всіх екстрено беруть аналізи
Сімох членів туристичної групи з Китаю госпіталізовано в Москві з високою температурою.
Про це пише «Интерфакс» з посиланням на обізнане джерело.
«Тургрупа зупинялася в одному зі столичних готелів. Після погіршення стану, семеро людей госпіталізовані з високою температурою», - сказав співрозмовник журналістам.
За його словами, на даний момент інших відвідувачів готелю оглядають медики, у всіх екстрено беруть аналізи.
На місці чергує більше 10 автомобілів швидкої допомоги, додає ЗМІ.
Агентство підкреслює, що не має офіційного підтвердження цієї інформації.
До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.
Нагадаємо, у Китаї вже 1355 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.
Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.
Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.