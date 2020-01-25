Коронавірус дістався Канади



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Підозри на коронавірус були виявлені у людей у Ванкувері та Квебек-сіті

Ризик підхопити коронавірус у Канаді залишається низьким

Канадські медики госпіталізували кількох людей із підозрою на захворювання новим коронавірусом.

Про це в Оттаві розповіла міністр охорони здоров’я Канади Паті Хажду, повідомляє «Укрінформ».

«Під наглядом перебувають п’ять чи шість осіб. Підозри на коронавірус у однієї людини були спростовані, але медики стежать за іншими», - сказала Хажду.

Вона наголосила, що ризик підхопити коронавірус у Канаді залишається низьким.

«Існування кількох випадків, що потребують подальшого вивчення, є хорошим знаком. Це свідчить, що наша система - справна, що медики по всій країні працюють разом та дотримуються протоколу», - зазначила міністр.

Хажду уточнила, що підозри на коронавірус були виявлені у людей у Ванкувері та Квебек-сіті, але жодного підтвердженого випадку інфікування у Канаді досі не було.

За її словами, чинних заходів із упередження поширення вірусів достатньо, але в майбутньому може виникнути потреба в інших.

«Працюючи з нашими міжнародними партнерами й дізнаючись більше про вірус і рівень зараження, може виникнути потреба у додаткових заходах. Утім, наразі ми впевнені, що наявна система детальніше придивляється до усіх, хто відповідає певним критеріям стосовно вірогідного зараження», - зауважила урядовець.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Нагадаємо, у Китаї вже 1355 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.