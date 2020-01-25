Ще у двох країнах виявили хворих на новий вірус з Китаю



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Хворих на коронавірус виявили у Австралії та Малайзії

Перші випадки захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався у Китаї, було виявлено у Австралії та Малайзії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, у суботу, 25 січня, міністр охорони здоров'я Австралії Вікторія Дженні Мікакос заявила, що у лікарні Мельбурна знаходиться громадянин Китаю, що прибув з міста Ухань 19 січня, у якого було підтверджено захворювання на новий коронавірус. Хворий перебуває у стабільному стані.

Ще один випадок захворювання новим коронавірусом було зафіксовано у Малайзії. Міністр охорони здоров'я Дзулкефль Ахмад заявив про трьох заражених осіб, які є громадянами Китаю. Захворювання було підтверджено органами охорони здоров'я Сінгапуру. Зараженими виявилися 65-річна жінка та її двоє онуків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї внаслідок захворювання новим коронавірусом загинули понад 40 людей. За офіційними даними, новим вірусом було інфіковано більше тисячі жителів Китаю.

Крім того, раніше два випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції. Хворих на коронавірус було виявлено у передмісті Парижу та в Бордо. Один з хворих звернувся за медичною допомогою після візиту до Китаю. Перебуваючи у Китаї хворий проїжджав через провінцію Ухань.

Нагадаємо, у Китаї вже майже 1300 осіб інфіковані коронавірусом - понад 40 померли.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.