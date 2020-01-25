У Китаї стрімко розповсюджується коронавірус – хворих вже 1355
Зафіксовано 1965 випадків підозр на зараження коронавірусом у 20 регіонах країни
У Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.
Про це повідомляє Global Times.
«Органи охорони здоров’я Китаю оголосили, що станом на 17:40 за пекінським часом у країні було зареєстровано щонайменше 1 355 підтверджених випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-нКВ)», – йдеться у повідомленні.
Викликана коронавірусом пневмонія вже спричинила 41 смерть, причому 39 летальних випадків сталися в провінції Хубей в центральній частині Китаю.
Всього зафіксовано 1965 випадків підозр на зараження коронавірусом у 20 регіонах країни. Також зафіксовано 15197 тісних контактів заражених осіб, що потенційно несуть небезпеку нових випадків зараження.
Раніше два випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції. Хворих на коронавірус було виявлено у передмісті Парижу та в Бордо. Один з хворих звернувся за медичною допомогою після візиту до Китаю. Перебуваючи у Китаї хворий проїжджав через провінцію Ухань.
Нагадаємо, у Китаї вже майже 1300 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.
Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.
Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.