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    У світі

    У Китаї стрімко розповсюджується коронавірус – хворих вже 1355

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    У Китаї стрімко розповсюджується коронавірус – хворих вже 1355
    Фото: Xinhua

    Зафіксовано 1965 випадків підозр на зараження коронавірусом у 20 регіонах країни

    У Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.

    Про це повідомляє Global Times.

    «Органи охорони здоров’я Китаю оголосили, що станом на 17:40 за пекінським часом у країні було зареєстровано щонайменше 1 355 підтверджених випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-нКВ)», – йдеться у повідомленні.

    Викликана коронавірусом пневмонія вже спричинила 41 смерть, причому 39 летальних випадків сталися в провінції Хубей в центральній частині Китаю.

    Всього зафіксовано 1965 випадків підозр на зараження коронавірусом у 20 регіонах країни. Також зафіксовано 15197 тісних контактів заражених осіб, що потенційно несуть небезпеку нових випадків зараження.

    Раніше два випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції. Хворих на коронавірус було виявлено у передмісті Парижу та в Бордо. Один з хворих звернувся за медичною допомогою після візиту до Китаю. Перебуваючи у Китаї хворий проїжджав через провінцію Ухань.

    Нагадаємо, у Китаї вже майже 1300 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

    Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус. 

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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