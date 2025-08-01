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Син соратниці Путіна живе на віллі в Італії вартістю €10 млн – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Син соратниці Путіна живе на віллі в Італії вартістю €10 млн – розслідування
Віллу в італійському Пезаро, де Сергій Матвієнко проживає разом із дружиною Юлією, Валентина Матвієнко придбала ще у 2009 році
фото з відкритих джерел

Сергій Матвієнко перебуває під санкціями США, Японії та Канади

Син голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко Сергій мешкає у віллі в італійському місті Пезаро на узбережжі Адріатичного моря та приховує свої активи в Сан-Марино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Linkiesta.

За інформацією журналістів, більша частина активів Матвієнка була переведена до Сан-Марино. Хоча він має італійський податковий номер, жодної економічної діяльності в Італії не здійснює. Такий статус дозволяє йому зберігати резидентство та доступ до банківських послуг.

Розслідувачі стверджують, що Матвієнко, за участі команди юристів і консультантів, створив формально легальну, але заплутану й непрозору схему збереження активів. Її ефективності сприяє закритість банківської системи Сан-Марино та повільні зміни в місцевому законодавстві. Згідно з матеріалами розслідування, провінція Пезаро-і-Урбіно стала одним із ключових центрів мережі підставних структур, які родина Матвієнка використовує для обходу міжнародних санкцій.

Сергій Матвієнко перебуває під санкціями США, Японії та Канади, тоді як його мати, Валентина Матвієнко, внесена до санкційних списків Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, США, Канади, Нової Зеландії та України.

Як повідомляє видання, віллу в італійському Пезаро, де Сергій Матвієнко проживає разом із дружиною Юлією, Валентина Матвієнко придбала ще у 2009 році. Згодом нерухомість була оформлена на фонд Dominanta, зареєстрований в Італії. Цей фонд не здійснює жодної господарської діяльності та використовується виключно для володіння майном.

У березні 2022 року Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, повідомив, що родина Матвієнко володіє в Пезаро триповерховим будинком площею 774 м² та земельною ділянкою на 26 гектарів. Орієнтовна вартість цієї нерухомості складає близько €10 млн.

До слова, двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова Шахрудді Едільгірієв володіє чотирма розкішними особняками в Дубаї загальною вартістю понад $20 млн. Це випливає з витоку даних про нерухомість у найбільшому місті Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Теги: росіяни Італія

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