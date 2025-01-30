Брат Кадирова придбав у Дубаї чотири вілли вартістю понад $20 млн

Першу віллу брат Кадирова придбав у Дубаї у грудні 2022 року

Двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова Шахрудді Едільгірієв володіє чотирма розкішними особняками в Дубаї загальною вартістю понад $20 млн. Це випливає з витоку даних про нерухомість у найбільшому місті Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), пишуть «Важные истории».

Згідно з інформацією, що потрапила до журналістів, першу віллу Едільгірієв придбав у Zabeel Investment у грудні 2022 року. Об’єкт площею 1026 кв. м на штучному острові Палм-Джумейра обійшовся йому в 53 млн дирхамів, або $14,4 млн. Це будинок із п’ятьма спальнями в османському стилі – одна з «Королівських вілл», відокремлено розташованих на території готельного комплексу Zabeel Saray.

Вид на готель та житловий комплекс Jumeirah Zabeel Saray фото: pisaphotography/Shutterstock.com

Менше ніж за рік, у жовтні 2023-го, Едільгірієв придбав ще три вілли на материковій частині Дубая, витративши на них приблизно $6 мільйонів. Хоча він офіційно не був залучений до масштабних бізнес-проєктів, його діяльність була пов’язана з родиною Кадирова.

Зокрема, Шахрудді Едільгірієв керував центральним ринком Грозного «Беркат», що належить сім’ї Кадирова та отримував зарплату від уряду Чечні, хоча його посада залишалася невідомою. Також він мав зв’язки з фондом Кадирова, що поповнюється коштом обов’язкових відрахувань із зарплат чеченських бюджетників та внесків бізнесу.

Раніше повідомлялося, що одна з цих вілл у Дубаї слугувала неофіційним «посольством» Чечні з 2014 року. Вона використовувалася для розміщення оточення Рамзана Кадирова, а також проведення зустрічей і ділових переговорів.

Зазначається, що відсутність офіційних джерел доходу ставить під питання фінансування цих дорогих покупок і може свідчити про використання офшорних схем для виведення коштів.

До слова, Рамзан Кадиров нагородив медаллю свого племінника, секретаря Радбезу Чечні Хамзата Кадирова. Саме Хамзат відзвітував про збиття «всіх безпілотників» над Чечнею, де, як відомо, було збито літак Embraer 190.

Також глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свою старшу дочку медаллю за «зміцнення відносин» між Чечнею та окупованою Донецькою областю, так званою ДНР.