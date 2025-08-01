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Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених у російської сторони перевищила позначку в мільйон

Всі втрати російської терористичної армії на війні в Україні не були марними. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передає «Главком».

Путін зазначив, що на батьківщині «зобов'язані» солдатам, які віддали своє життя на полі бою.

«Це вони створили умови для того, щоб люди, які сьогодні перебувають у строю, йшли вперед... У цьому сенсі у нас немає жодної марної втрати», — сказав Путін на неформальній зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Валаамі.

Зауважимо, що від початку 2025 року Російська Федерація могла втратити на війні проти України приблизно 236 тис. військовослужбовців загиблими і пораненими. Від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених у російської сторони перевищила позначку в мільйон. Середньодобові втрати Росії в червні 2025 року становили приблизно 1080 осіб, а загалом за місяць – 32 тис. осіб.

Нагадаємо, Путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними. За його словами, українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, Україна офіційно має повідомити про відмову від вступу в НАТО. За словами очільника Кремля, Москва начебто не окуповує українські території, а «повертає своє».

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Теги: путін росія росіяни втрати війна

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