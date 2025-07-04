Бійці ГУР ліквідували окупантів із так званого центру БпЛА «Барс-Сармат»

Ватажок «Барс-1» з позивним «Корсар» – на фото поруч з Рогозіним

За даними ГУР, так званий центр «Барс-Сармат» сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області

4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині автомобіля перебувало операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії «Барс-Сармат». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що усіх трьох загарбників включно зі старшим ворожої групи ліквідовано.

За даними ГУР, так званий центр «Барс-Сармат» сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

Так званий командир вказаного підрозділу – екскерівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін. До структури російського центру «Барс-Сармат» належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи «Барс-1», що дислокується в окупованому Генічеську.

До слова, 3 липня Служба безпеки України ліквідувала так званого «ексмера» Луганська Маноліса Пілавова. За даними джерел «Главкома», сьогодні у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова, «ексголову» окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки). Він загинув у результаті підриву вибухівки.

Як повідомлялося, 18 червня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая.