Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У РФ значно зросла кількість компаній, які скорочують працівників

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
У РФ значно зросла кількість компаній, які скорочують працівників
Найбільше звільнень заплановано у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування й фармацевтики
фото: з відкритих джерел

Російська економіка не справляється із санкціями, ізоляцією та навантаженням

У 2025 році в Росії стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення своїх працівників. Про це пише «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України.

У ЦПД, посилаючись на звіт Центробанку РФ, наголошують, що за шість місяців частка таких фірм майже подвоїлася, що свідчить про втрату стійкості російського бізнесу.

Найгостріше це відчутно у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування й фармацевтики.

Водночас у Росії фіксується помітне зниження кількості компаній, що планують підвищувати зарплати. Працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість чи відправляють у вимушені відпустки.

«Ці тенденції - чергове свідчення наростання кризових явищ у російській економіці та невдалих спроб кремля хоч якось стабілізувати ситуацію», - наголошують у ЦПД.

У відомстві підкреслюють, що попри «переможну» риторику пропаганди країни-агресора, російська економіка явно не справляється із санкціями, ізоляцією та навантаженням, спричиненим повномасштабною війною проти України.

Нагадаємо, провідні російські банки, включаючи «Сбербанк» і «ВТБ», з огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років.

Також «Главком» писав, що ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому». Станом на липень 2025 року ринкова капіталізація Pop Mart International Group становила $42,06 млрд.

Читайте також:

Теги: росія економіка звільнення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це для Кремля – смерть
Це для Кремля – смерть
9 липня, 17:44
Європейська комісія прискорює процес розгортання так званого кіберрезерву
Євросоюз захищатиме Молдову від Росії на виборах
5 липня, 08:34
Інтерес Путіна та Сі Цзіньпіна до БРІКС знизився
Китай та Росія втратили інтерес до БРІКС: The Guardian пояснив чому
5 липня, 22:46

Економіка

Литовська компанія-посередник перевела «15 танків» російським IT-фахівцям
Литовська компанія-посередник перевела «15 танків» російським IT-фахівцям
У РФ значно зросла кількість компаній, які скорочують працівників
У РФ значно зросла кількість компаній, які скорочують працівників
Ринкова вартість виробника labubu обігнала «Газпром»
Ринкова вартість виробника labubu обігнала «Газпром»
Польща знайшла найбільше в історії родовище нафти та газу
Польща знайшла найбільше в історії родовище нафти та газу
Угорщина підтвердила участь Росії у будівництві нового нафтопроводу
Угорщина підтвердила участь Росії у будівництві нового нафтопроводу
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ
Британія вдарила санкціями по «тіньовому флоту» РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
70K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
12K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
4014
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3784
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua