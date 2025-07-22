У РФ значно зросла кількість компаній, які скорочують працівників

Російська економіка не справляється із санкціями, ізоляцією та навантаженням

У 2025 році в Росії стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення своїх працівників. Про це пише «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України.

У ЦПД, посилаючись на звіт Центробанку РФ, наголошують, що за шість місяців частка таких фірм майже подвоїлася, що свідчить про втрату стійкості російського бізнесу.

Найгостріше це відчутно у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування й фармацевтики.

Водночас у Росії фіксується помітне зниження кількості компаній, що планують підвищувати зарплати. Працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість чи відправляють у вимушені відпустки.

«Ці тенденції - чергове свідчення наростання кризових явищ у російській економіці та невдалих спроб кремля хоч якось стабілізувати ситуацію», - наголошують у ЦПД.

У відомстві підкреслюють, що попри «переможну» риторику пропаганди країни-агресора, російська економіка явно не справляється із санкціями, ізоляцією та навантаженням, спричиненим повномасштабною війною проти України.

Нагадаємо, провідні російські банки, включаючи «Сбербанк» і «ВТБ», з огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років.

Також «Главком» писав, що ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому». Станом на липень 2025 року ринкова капіталізація Pop Mart International Group становила $42,06 млрд.