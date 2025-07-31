Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка повідомила, що у РФ політичних опонентів почали позбавляти громадянства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка повідомила, що у РФ політичних опонентів почали позбавляти громадянства
Втрата громадянства у РФ означає втрату майже всіх базових прав
фото з відкритих джерел

Держдума РФ ухвалила закон, який збільшує кількість статей Кримінального кодексу, за якими можливе позбавлення набутого громадянства

Росія посилила законодавство, що дозволяє позбавляти набутого громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

17 липня Держдума РФ ухвалила закон, який збільшує кількість статей Кримінального кодексу, за якими можливе позбавлення набутого громадянства, з 64 до 81. До переліку, зокрема, додано тяжкі злочини, а також такі розмиті формулювання, як «злочини з екстремістських мотивів» або «виправдання тероризму і диверсійної діяльності».

«Формулювання залишають простір для довільного трактування: однакові санкції можуть бути застосовані як до осіб, засуджених за насильницькі злочини, так і до користувачів, які розмістили опозиційний пост у соціальних мережах. Вже зафіксовані десятки випадків позбавлення набутого громадянства – переважно серед засуджених за «терористичними» та «екстремістськими» статтями», – наголошує розвідка.

Втрата громадянства у РФ означає втрату майже всіх базових прав. Апатриди (особи без громадянства) не мають доступу до офіційного працевлаштування, державної медицини, освіти, оренди житла, отримання водійського посвідчення чи інших державних послуг. Це перетворює людину на юридично «невидиму» й фактично витісняє її з країни.

Влада РФ заявляє, що нові норми не будуть застосовуватись до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти. Втім, за інформацією СЗРУ, наступними стануть саме жителі «нових регіонів» та навіть ті, хто набув громадянство від народження.

Раніше Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

Теги: росія громадянство росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Трамп відповів Китаю: «Ми не дамо Україні програти»
14 липня, 20:03
Партизани руху «Атеш» здійснили нову диверсію проти російської армії на Донеччині
Партизани підірвали релейну шафу на Донеччині та порушили логістику російський окупантів
6 липня, 14:48
Кремль намагається розхитати єдність НАТО та посилити розбіжності між США та їхніми європейськими союзниками, це, як вважають у РФ, допоможе пришвидшити капітуляцію України
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
17 липня, 05:29
Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017
Російський легкоатлет поскаржився на «нехорошого президента» World Athletics
14 липня, 14:19
Лариса Кадочникова досі носить звання народної артистки Росії
Зірка «Тіней забутих предків» зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 25 років
18 липня, 11:18
Фігуранту загрожує до п'яти років тюрми
Написав листа на захист Росії генпрокурору. Клірик УПЦ МП передумав визнавати вину
20 липня, 18:15
П'ятеро людей отримали поранення, їм надається кваліфікована медична допомога
Атака на Краматорськ: росіяни вночі вбили дитину (відео)
22 липня, 08:32
РФ хоче стабілізувати ситуацію на внутрішньому паливному ринку
Російська влада заборонила експорт бензину
28 липня, 20:44
Моббс: Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки.
Донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву
Сьогодні, 01:04

Соціум

Розвідка повідомила, що у РФ політичних опонентів почали позбавляти громадянства
Розвідка повідомила, що у РФ політичних опонентів почали позбавляти громадянства
У США народилася дитина із замороженого 30 років тому ембріона
У США народилася дитина із замороженого 30 років тому ембріона
ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
У США розбився винищувач F-35
У США розбився винищувач F-35
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
У Волгоградській області пролунали вибухи: ймовірно, атаковано залізницю
У Волгоградській області пролунали вибухи: ймовірно, атаковано залізницю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
37K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
27K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
3302
РФ атакувала Київ ракетами, є влучання у будинок (оновлено)

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua