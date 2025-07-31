Розвідка повідомила, що у РФ політичних опонентів почали позбавляти громадянства

Держдума РФ ухвалила закон, який збільшує кількість статей Кримінального кодексу, за якими можливе позбавлення набутого громадянства

Росія посилила законодавство, що дозволяє позбавляти набутого громадянства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

17 липня Держдума РФ ухвалила закон, який збільшує кількість статей Кримінального кодексу, за якими можливе позбавлення набутого громадянства, з 64 до 81. До переліку, зокрема, додано тяжкі злочини, а також такі розмиті формулювання, як «злочини з екстремістських мотивів» або «виправдання тероризму і диверсійної діяльності».

«Формулювання залишають простір для довільного трактування: однакові санкції можуть бути застосовані як до осіб, засуджених за насильницькі злочини, так і до користувачів, які розмістили опозиційний пост у соціальних мережах. Вже зафіксовані десятки випадків позбавлення набутого громадянства – переважно серед засуджених за «терористичними» та «екстремістськими» статтями», – наголошує розвідка.

Втрата громадянства у РФ означає втрату майже всіх базових прав. Апатриди (особи без громадянства) не мають доступу до офіційного працевлаштування, державної медицини, освіти, оренди житла, отримання водійського посвідчення чи інших державних послуг. Це перетворює людину на юридично «невидиму» й фактично витісняє її з країни.

Влада РФ заявляє, що нові норми не будуть застосовуватись до жителів тимчасово окупованих територій України, які отримали російські паспорти. Втім, за інформацією СЗРУ, наступними стануть саме жителі «нових регіонів» та навіть ті, хто набув громадянство від народження.

Раніше Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.