Сінгапур запровадив санкції проти Росії

Світ вдарив по Росії санкціями за розв'язану проти України війну

Сінгапур введе фінанансові заходи проти найбільших російських банків

Сінгапур приєднався до міжнародних санкцій проти Росії через вторгнення в Україну та ввів обмеження для ряду найбільших банків РФ, а також на поставки товарів військового призначення і для здійснення кібератак. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Сінгапуру.

«Ці санкції та обмеження спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України і підірвати її суверенітет», - повідомили у відомстві.

Сінгапур введе експортний контроль щодо предметів, які можуть бути безпосередньо використані як зброя, спрямована проти України та її громадян. Крім того, обмеження торкнуться технологій, які можуть сприяти наступальним кіберопераціям.

«У зв'язку з цим вводиться заборона на передачу в Росію: всіх товарів Списку товарів військового призначення і всіх товарів категорій «Електроніка», «Комп'ютери», «Телекомунікації та інформаційна безпека», - завили у відомстві.

Сінгапур введе фінансові заходи, спрямовані на російські банки, організації та діяльність в Росії, а також діяльність зі збору коштів в інтересах уряду РФ.

Банки проти яких введені санкції: ВТБ, «Росія», Промсвязьбанк і ВЕБ.РФ.

Провайдерам послуг цифрових платіжних токенів прямо заборонено проводити транзакції, які можуть допомогти обійти ці фінансові заходи. Ці заходи поширюються на всі фінансові установи Сінгапуру, включаючи банки, фінансові компанії, страховиків, посередників на ринках капіталу, біржі цінних паперів і постачальників платіжних послуг.

Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-.

Нещодавно стало відомо, що Samsung припиняє поставки продукції в Росію.

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