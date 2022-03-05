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    Прем’єр Великої Британії заговорив українською: висловив захоплення героїзмом нації (відео)

    Борис Джонсон вражений мужністю українського президента - Прем’єр Великої Британії заговорив українською: висловив захоплення героїзмом нації (відео)
    Борис Джонсон вражений мужністю українського президента
    скріншот із відео

    Велика Британія надалі буде збільшувати та посилювати санкції проти Росії

    Прем'єр-міністр Великою Британії Борис Джонсон записав відеозвернення не лише до тих українців, які проживають на Батьківщині, а до тих, хто за кордоном. Свій виступ британський прем'єр розпочав українською мовою. Відеозапис звернення опублікували на офіційній сторінці Бориса Джонсона.

    «Я звертаюся до українців у Великобританії, та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах», – розпочав свій виступ Джонсон.

    Підпис до публікації також був українською мовою: «Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто перебуває в Україні та сусідніх країнах».

    Все ж потім Джонсон перейшов на англійську мову.

    «Мені важко уявити, що зараз насправді відчувають українців, в яких знищено все, що вони люблять. Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну, і зі своїми партнерами зробить все для тиску на Путіна, аж допоки той не зупинить військову агресію», – висловив підтримку Джонсон.

    Нагадаємо, Джонсон вимагає термінового засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС.

    Раніше Джонсон звернувся до росіян: Я не вірю, що ця війна – від вашого імені (відео).

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    Теги: санкції Велика Британія Борис Джонсон
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    Прем’єр Великої Британії заговорив українською: висловив захоплення героїзмом нації (відео)