Прем’єр Великої Британії заговорив українською: висловив захоплення героїзмом нації (відео)

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Прем'єр-міністр Великою Британії Борис Джонсон записав відеозвернення не лише до тих українців, які проживають на Батьківщині, а до тих, хто за кордоном. Свій виступ британський прем'єр розпочав українською мовою. Відеозапис звернення опублікували на офіційній сторінці Бориса Джонсона.
«Я звертаюся до українців у Великобританії, та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах», – розпочав свій виступ Джонсон.
Підпис до публікації також був українською мовою: «Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто перебуває в Україні та сусідніх країнах».
Все ж потім Джонсон перейшов на англійську мову.
«Мені важко уявити, що зараз насправді відчувають українців, в яких знищено все, що вони люблять. Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну, і зі своїми партнерами зробить все для тиску на Путіна, аж допоки той не зупинить військову агресію», – висловив підтримку Джонсон.
Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022
Нагадаємо, Джонсон вимагає термінового засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС.
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