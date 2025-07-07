Ірина Федишин відсвяткувала 10-річчя сина в Іспанії

Співачка поділилася зворушливими кадрами зі свята і подякувала синові за підтримку на сцені

Українська співачка Ірина Федишин привітала молодшого сина Олега з Днем народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram-сторінку артистки.

«Мій Олежику, синочку, сьогодні тобі вже 10 років! Ти – наша велика радість і наш неймовірний помічник. Дякую Богу, що ти в нас є, дякую за твоє добре серце, яке запалює позитивом все навколо. Ти надихаєш своїм дитячим світлом, навіть дорослих», – написала Федишин.

Співачка побажала синові здоров’я, щастя та Божої ласки фото: Instagram / Ірина Федишин

Вона побажала синові здоров’я та щасливої долі: «Мрію, щоб ти ріс під мирним небом, у вільній, щасливій Україні. Я хочу побажати тобі головного – міцного здоровʼя і щасливої долі! Безмежно любимо тебе. З Днем народження!».

Федишин висловила найкращі побажання своєму сину в цей особливий день фото: Instagram / Ірина Федишин

Артистка додала, що святкування 10-річчя відбулося в Іспанії, де зараз триває її концертний тур. Співачка зазначила, що син багато їй допомагає та навіть підготував музичний сюрприз для прихильників.

У коментарях під фото підписники приєдналися до привітань. Прихильники побажали хлопчику міцного здоров’я та мирного неба над головою: «Вітаю Олежика. Миру, тепла і добрих доріг», «Нехай Олежик росте здоровим, щасливим і оточеним любов’ю своїх батьків», «З днем народження йому, неймовірно пощастило з такою мамою».

Раніше «Главком» повідомляв, що співачка Ірина Федишин та продюсер Віталій Човник виховують двох синів – Юрія та Олега. Ірина вийшла заміж за Віталія, коли їй було 19 років.

Також «Главком» інформував, що Ірина Федишин в Instagram поділилась селфі з татом. Співачка подякувала йому за мудрість, турботу, доброту і любов, а також побажала міцного здоров’я й Божої благодаті у всьому.