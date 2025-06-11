Французькі бренди програють конкуренцію Temu? Париж взявся рятувати ситуацію

Закон вводить штрафи для компаній, що займаються швидкою і надшвидкою модою, якщо вони не будуть відповідати певним екологічним критеріям

Сенатори проголосували за законопроєкт, який спрямований на «зниження впливу текстильної промисловості на навколишнє середовище»

Сенат Франції схвалив у вівторок переглянуту версію закону, що регулює «швидку моду», який у разі набрання чинності заборонить рекламу таких китайських платформ, як Shein і Temu. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сенатори верхньої палати парламенту майже одноголосно проголосували за законопроєкт, який спрямований на «зниження впливу текстильної промисловості на навколишнє середовище». Стверджується, що недорогий одяг, що виробляється мережами швидкого пошиття, стимулює надмірне споживання і утворення відходів, посилюючи вплив текстильної галузі на навколишнє середовище.

У оновлені версії законопроєкту проводиться розмежування між «ультрашвидким» споживанням і «класичним» швидким споживанням, що накладає менш суворі обмеження на європейських гравців ринку, таких як Zara і Kiabi.

«Роз'яснення (внесені Сенатом) дозволяють націлитися на гравців, які ігнорують екологічні, соціальні та економічні реалії, зокрема Shein і Temu, не караючи при цьому європейський сектор готового одягу», – заявив Жан-Франсуа Лонжо, голова Комітету Сенату з регіонального планування та сталого розвитку.

Зіткнувшись з конкуренцією з боку дуже дешевої продукції, кілька французьких брендів зазнають значних труднощів, наприклад Jennyfer, який наприкінці квітня була оголошена банкрутом, і NafNaf, який з травня перебуває під зовнішнім управлінням.

Закон також вводить штрафи для компаній, що займаються швидкою і надшвидкою модою, якщо вони не будуть відповідати певним екологічним критеріям. До 2030 року націнка на одиницю одягу «швидкої моди» складе не менше €10 або до 50% від ціни продукту без урахування податків.

Нагадаємо, Європейська комісія виступила з ініціативою ввести податок у розмірі двох євро за кожну посилку з недорогими товарами, яка надходить на територію Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на agerpres.ro. За словами єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, збір стягуватиметься з онлайн-платформ, через які здійснюється доставка, наприклад Shein або Temu.

Також китайські компанії намагаються уникнути американських мит шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США. До слова, «Укрпошта» та китайський маркетплейс Temu оголосили про початок стратегічного партнерства. Однак співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора» Тарас Панасенко розкритикував цей проєкт. Відповідний допис він написав у Facebook.