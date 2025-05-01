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Масове отруєння в Туреччині: 53 школярі потрапили до лікарні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Масове отруєння в Туреччині: 53 школярі потрапили до лікарні
Діти у школі у Туреччині отруїлись
фото із відкритих джерел

У Туреччині фіксують масові отруєння у навчальних закладах 

У турецькій провінції Діярбакир відбулося масове харчове отруєння учнів початкової школи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Haber Global.

Інцидент стався вчора, 30 квітня 2025 року, у початковій школі Гюлечоба Ашикан в районі Каяпинар. 53 учні, які прийшли додому після обіду в школі, захворіли. Учнів, які скаржилися на лихоманку, блювоту та нудоту, родини доставили до найближчих лікарень через підозру отруєння.

Зазначається, що 47 школярів уже виписано, шестеро продовжують лікування. Розпочато розслідування, щоб виявити, що саме стало причиною масового отруєння у школі.

Як пише турецька преса, за кілька днів до цього, а саме 27 квітня, аналогічне масове отруєння сталось у студентському гуртожитку в турецькому місті Сівасі.

«53 студентів, які повечеряли в гуртожитку в Сівасі, було доставлено до лікарні з підозрою на харчове отруєння. Деякі студенти університету, які вживали на вечерю сочевичний суп, смажені фрикадельки та макаронами з соусом, скаржилися на нудоту та блювоту», – йдеться у матеріалі ntv.com. Розслідування було розпочато, було зокрема взято зразки вечері, яку з'їли студенти, для подальшого дослідження.

Нагадаємо, Туреччина збирається запропонувати туристам безалкогольний all inclusive. Німецький туроператор Schauinsland-Reisen анонсував нову для Туреччини концепцію «все включено» – Light All Inclusive (Al Light), до якої не входить алкоголь. 

Теги: розслідування Туреччина студенти отруєння школа

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