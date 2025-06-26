Ризикував життям заради вподобайок у мережі. Поліція покарала батьків 13-річного зачепера
Хлопець зізнався, що наражав себе на смертельну небезпеку заради вподобайок у соцмережах
Поліцейські Київщини притягнули до відповідальності батьків малолітнього зачепера з Білої Церкви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Повідомляється, що відео з небезпечною розвагою правоохоронці виявили у місцевих Telegram-каналах. На кадрах хлопець їхав, зачепившись ззовні електропотяга між станціями Роток–Томилівка.
«Ювенальні інспектори встановили особу на відео – ним виявився 13-річний місцевий мешканець. Хлопець зізнався, що наражав себе на смертельну небезпеку заради вподобайок у соцмережах», – повідомили правоохоронці.
Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду, наголосивши на небезпеці подібних вчинків та наслідках.
На батьків інспектори поліції склали адміністративний протокол за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини (ч. 1 ст. 184 КУпАП).
Поліцейські Київщини закликають дорослих приділяти більше уваги своїм дітям і попереджати ситуації, які можуть призвести до трагедії.
Нагадаємо, поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Ризикуючи життям, підлітки їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».
13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога. Про подію правоохоронцям повідомив перехожий.
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