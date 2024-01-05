Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику

Нацбанк Польщі: Кожен п’ятий біженець з України – чоловік

Кожен пʼятий біженець у Польщі – чоловік. Відповідне дослідження зробив Національний банк країни. Зазначається, що у 2023 році частка чоловіків трохи зросла. Як ідеться у дослідженні, до 2022 року співвідношення між жінками й чоловіками серед українських мігрантів становило 55% на 45%, а серед тих, хто в’їхав протягом останніх двох років, – 78% на 22% (наприкінці 2022 року чоловіків було 19%).

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Фінансовий стан біженців та зарплати

Основним джерелом доходу для мігрантів з України є зарплата, але економічне становище біженців важче, ніж у довоєнних мігрантів. Інтеграція біженців на польський ринок праці сповільнилася порівняно з 2022 роком.

Українські мігранти – добре освічені люди, але їхня заробітна плата більше залежить від галузі промисловості та моменту прибуття, аніж від рівня освіти. Також знання польської мови серед біженців за останній період теж покращилось. Лише 13% з них заявляють про незнання польської мови. У свою чергу майже 60% біженців, які переїхали до Польщі перед 2022 роком, вважають, що вони добре знають польську мову.

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Найвищі зарплати отримують українці, які працюють в IT, будівництві та транспорті. Це стосується як довоєнних мігрантів, так і біженців. В середньому зарплата становить трохи нижче ніж 3500 злотих (близько 33 тис. грн).

Порівняно з 2022 роком рівень зайнятості біженців дещо знизився (з 65% у листопаді 2022 року до 62% у поточному дослідженні). Відсоток біженців, які шукають роботу, залишається на рівні рівень приблизно 25% (значно вище відповідного загального показника по всій Польщі), a трохи більше 10% біженців не працювали або не шукали роботу.

Соціальну допомогу від держави (найчастіше – це допомога на дітей за програмою 500+) отримують 31% довоєнних мігрантів і 53% біженців. При цьому для біженців ці гроші є, здебільшого, додатковим джерелом доходу до коштів, отриманих з України. Зокрема це стосується людей, які працюють віддалено (отримують зарплату з України) і ведуть власний бізнес.

Цікаво, що 61% українців які переїхали до Польщі до початку повномасштабної війни, і 39% біженців, які зупинились у Польщі після лютого 2022 року, заявляють, що залишаться в Польщі назавжди або довше року. При цьому ключовим фактором у рішенні повертатись є інформація про закінчення війни в Україні, і це впливає на бачення біженцями щодо свого майбутнього. Менш важливими є економічні фактори, такі як ситуація на ринку праці та житлова ситуація.

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Дослідження Нацбанку Польщі відбувалось у травні-липні 2023 року. Опитування проводили регіональні відділення Нацбанку Польщі в усіх воєводствах. Загалом було зібрано 3658 анкет українських быженців – як тих, хто приїхав до 2022 року, так після повномасштабного вторгення до Росії до України.

До слова, ООН закриває в Польщі пункти підтримки українських біженців «Блакитна точка», які з початку війни діяли у транзитних зонах.