Скільки українських школярів навчається за кордоном: дані від освітнього омбудсмена

Відповідно до аналізу даних, за кордоном може перебувати понад 1 мільйон українських дітей шкільного віку

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов на своїй Facebook-сторінці опублікував дані щодо кількості українських школярів, які здобувають освіту за кордоном.

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За останніми даними Європейської комісії, яка періодично робить звіт про інтеграцію українських учнів до шкільних систем країн ЄС, з 24 лютого 2022 року до 12 грудня 2023 року до шкіл Європейського союзу інтегровано 831 431 українського учня.

Ці дані включають учнів, які відвідують школи в країнах Європейського Союзу, а також тих, хто продовжує навчання дистанційно в українських школах. Важливо відзначити, що ця статистика не враховує українських учнів, які знаходяться поза ЄС, а також дітей, які були депортовані або викрадені в ході військових дій.

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Зважаючи на усі ці дані, в офісі освітнього омбудсмена зробили висновок, що за кордоном може перебувати 1 млн українських дітей.

«Державна освітня політика має орієнтуватися на підтримку зв'язку з дітьми та сім’ями, які перебувають за кордоном, щоб у майбутньому вони повернулися до України. Про проблеми дітей за кордоном ми писали ще у 2022 році, але більшість із них залишаються й зараз, зокрема залишаються нерозв’язаними питання визнання результатів навчання, отриманих за кордоном, переведення до наступного класу, сімейне навчання та інші питання», – зазначив Сергій Горбачов.

Він також додав, що зараз готуються пропозиції для органів влади щодо розв'язання проблем учасників освітнього процесу, які перебувають за кордоном, так як це сприятиме їхньому поверненню.

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