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Скільки українських школярів навчається за кордоном: дані від освітнього омбудсмена

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки українських школярів навчається за кордоном: дані від освітнього омбудсмена
За кордоном перебувають орієнтовно 25% від загальної кількості українських учнів
фото з відкритих джерел

Відповідно до аналізу даних, за кордоном може перебувати понад 1 мільйон українських дітей шкільного віку

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов на своїй Facebook-сторінці опублікував дані щодо кількості українських школярів, які здобувають освіту за кордоном. 

За останніми даними Європейської комісії, яка періодично робить звіт про інтеграцію українських учнів до шкільних систем країн ЄС, з 24 лютого 2022 року до 12 грудня 2023 року до шкіл Європейського союзу інтегровано 831 431 українського учня.

Ці дані включають учнів, які відвідують школи в країнах Європейського Союзу, а також тих, хто продовжує навчання дистанційно в українських школах. Важливо відзначити, що ця статистика не враховує українських учнів, які знаходяться поза ЄС, а також дітей, які були депортовані або викрадені в ході військових дій.

Зважаючи на усі ці дані, в офісі освітнього омбудсмена зробили висновок, що за кордоном може перебувати 1 млн українських дітей.

«Державна освітня політика має орієнтуватися на підтримку зв'язку з дітьми та сім’ями, які перебувають за кордоном, щоб у майбутньому вони повернулися до України. Про проблеми дітей за кордоном ми писали ще у 2022 році, але більшість із них залишаються й зараз, зокрема залишаються нерозв’язаними питання визнання результатів навчання, отриманих за кордоном, переведення до наступного класу, сімейне навчання та інші питання», – зазначив Сергій Горбачов.

Він також додав, що зараз готуються пропозиції для органів влади щодо розв'язання проблем учасників освітнього процесу, які перебувають за кордоном, так як це сприятиме їхньому поверненню.

Нагадаємо, які головні події відбулися у сфері освіти протягом 2023 року: список.

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Теги: Європа школярі освіта 24 лютого Сергій Горбачов освітній омбудсмен Facebook навчання статистика

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