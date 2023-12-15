Компенсація за закриті станції метро: столична влада повідомила деталі

Навіть три пересадки коштуватимуть не більше 8 гривень, якщо час у дорозі не перевищує дві години

Із понеділка, 18 грудня, запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро «Либідська». Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень, тобто так само, як і до ремонту «синьої» гілки. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на «синій» гілці.

«Наприклад, якщо скористатися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро – то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за дві або три вимушені пересадки, все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати дві години, щоб компенсація спрацювала», – пояснили в КМДА.

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У департаменті також зазначили, що компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених із поїздок. Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як і зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертатимуться на карту наступної доби.

Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.