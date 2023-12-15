Головна Київ Новини
search button user button menu button

Компенсація за закриті станції метро: столична влада повідомила деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Компенсація за закриті станції метро: столична влада повідомила деталі
Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями «Деміївська» та «Либідська»
фото: мерія Києва

Навіть три пересадки коштуватимуть не більше 8 гривень, якщо час у дорозі не перевищує дві години 

Із понеділка, 18 грудня, запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро «Либідська». Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Проїзд буде коштувати не більше 8 гривень, тобто так само, як і до ремонту «синьої» гілки. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки у метро на «синій» гілці.

«Наприклад, якщо скористатися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро – то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за дві або три вимушені пересадки, все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати дві години, щоб компенсація спрацювала», – пояснили в КМДА.

У департаменті також зазначили, що компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених із поїздок. Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як і зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертатимуться на карту наступної доби.

Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Читайте також: Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
Теги: гроші метро громадський транспорт Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неназваний американський чиновник розповів, що президент США оголосить про виділення $175 млн на додаткову допомогу Україні
Байден анонсує нову допомогу для України під час виступу в Конгресі – Reuters
6 грудня, 19:53
2020 рік, профспілка працівників освіти протестує проти звуження трудових прав. Наразі такі мітинги заборонені, але боротися за свої права громадяни не перестали
Вступив у ТРО – вигнали з роботи за прогули. Як українці боронять трудові права під час війни Війна і право
6 грудня, 15:31
Білорус переслав гроші полку ЗСУ імені Кастуся Калиновського і отримав тюремний строк
У Білорусі чоловіка засудили до п’яти років за донат полку Калиновського
2 грудня, 20:53

Новини

Компенсація за закриті станції метро: столична влада повідомила деталі
Компенсація за закриті станції метро: столична влада повідомила деталі
У Києві охоронець не пустив дітей до укриття під час тривоги й отримав покарання
У Києві охоронець не пустив дітей до укриття під час тривоги й отримав покарання
У Києві сталася пожежа на території ЖК: валить густий чорний дим (відео)
У Києві сталася пожежа на території ЖК: валить густий чорний дим (відео)
Ялинкові ярмарки у Києві: скільки коштують живі деревця та де їх можна купити
Ялинкові ярмарки у Києві: скільки коштують живі деревця та де їх можна купити
У Києві дітей не пустили до укриття під час тривоги: поліція відреагувала
У Києві дітей не пустили до укриття під час тривоги: поліція відреагувала
Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину
Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
81K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
29K
Депутат, що взірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
24K
Місце, в яке треба бити Орбана
15K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
9071
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Сьогодні, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua