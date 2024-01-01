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Що чекає на українських біженців у Польщі у 2024 році: головні зміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що чекає на українських біженців у Польщі у 2024 році: головні зміни
Тимчасовий захист для українських біженців діє до початку березня цього року
фото з відкритих джерел

Відсьогодні у Польщі зросли виплати на неповнолітніх дітей 

На українських біженців, які знаходяться у Польщі, у 2024 році чекають зміни щодо термінів тимчасового захисту, пільг та виплат на дітей.

Тимчасовий захист

Тимчасовий захист для українських біженців у Польщі діє до 4 березня 2024 року, при цьому рішення щодо його продовження до 2025 року влада країни ще не ухвалила. Тому досі для українців діють ті самі умови перебування та пільги, що й у 2023 році.

Водночас українці із тимчасовим захистом мають дозвіл працювати будь-де у Польщі. Для цього достатньо оформити упродовж 30 днів з дати прибуття ідентифікаційний номер Pesel ukr. Наявність цього номера підтверджує тимчасовий захист і дає також доступ до безкоштовної державної медицини та шкіл чи дитсадків.

Скасування пільг та виплат

Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати, про що заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

«Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. На даний момент немає рішення про продовження тих речей, які є в законі», – зазначав речник уряду.

Мюллер підкреслив, що етап, коли українці масово тікали з країни від війни, завершився. Він висловив сподівання, що положення про допомогу українським біженцям «просто не буде необхідності продовжувати». Між тим, посол України у Польщі Василь Зварич зазначив в інтерв'ю «Главкому», що закон, який надає українцям пільги на рівні з поляками, діє до березня 2024 року.

Підвищення виплат на дітей

Українські біженці у Польщі мають право на отримання виплат на кожну неповнолітню дитину у розмірі 500 злотих (4864 грн) щомісяця. Відсьогодні ця соціальна допомога зросла до 800 злотих (7782 грн). Тим українцям, які вже отримують ці виплати, подавати додаткову заяву не потрібну. Громадяни, які вперше оформлюватимуть соціальну допомогу «800+», мають відповідати вимогам: легально перебувати у Польщі та виховувати неповнолітню дитину.

Нагадаємо, ООН закриває в Польщі пункти підтримки українських біженців «Блакитна точка», які з початку війни діяли у транзитних зонах. Центри завершать свою діяльність до 31 грудня. Кожен третій українець, який перетнув українсько-польський кордон, отримував підтримку в «Блакитній точці».

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Теги: українці біженці пільги Польща

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