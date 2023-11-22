Кремль планує «масштабно відзначити» річницю незаконного захоплення Криму

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Росією Криму майже щодня чути звуки вибухів

Росія «масштабно» відзначатиме 10-у річницю незаконної окупації Криму. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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«Цей день завжди відзначається якимись масштабними заходами. Немає сумнівів, що так буде й цього разу», – заявив він.

Зазначимо, що починаючи з серпня 2022 року в окупованому Росією Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це гібито стріляниною по українських безпілотниках, а також нібито роботою ППО або навчаннями військових.

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Окупація Криму

20 лютого 2014 року прийнято вважати датою початку окупації Криму. На російських медалях «За возвращение Крыма» вказано 20.02.14 – 18.03.14.

Після втечі Януковича, 23 лютого у Севастополі відбувся мітинг, учасники якого, підбурювані російською агентурою, закликали не перераховувати у Київ податки, а міським головою проголосили росіянина Олексія Чалого. За два дні відбувся проросійський мітинг під Кримським парламентом у Сімферополі. Проукраїнські сили 26 лютого відповіли своїм мітингом, сталася штовханина із проросійськими провокаторами, але вдалося домогтися відтермінування засідання кримського парламенту, де планували розглядати питання щодо політичного майбутнього Автономії. Натхненні перемогою мітингарі розійшлися по домівках.

А у ніч на 27 лютого будівлі кримського уряду і парламенту захопили «зелені чоловічки». 16 березня окупанти провели у Криму «референдум», після чого Путін оголосив, що «Крим повернувся у рідну гавань».

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.