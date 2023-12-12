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Розвідка США назвала втрати російської армії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Розвідка США назвала втрати російської армії
Росія втратила на полі бою 315 тисяч військових
фото з відкритих джерел

РФ втратила 87% від загальної кількості сухопутних військ, які мала до початку вторгнення в Україну

За даними розвідки США, Росія втратила майже 90% військ, які мала до вторгнення в Україну. Про це пише CNN.

Росія втратила приголомшливі 87% від загальної кількості сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, і дві третини своїх танків, повідомило джерело, знайоме з розсекреченою оцінкою розвідки США, наданою Конгресу. 

І все ж, попри значні втрати в людях і техніці, президент Росії Володимир Путін сповнений рішучості просуватися вперед, оскільки на початку наступного року наближається дворіччя війни, а офіційні особи США попереджають, що Україна залишається дуже вразливою. Довгоочікуваний український контрнаступ застопорився протягом осені, і офіційні особи США вважають, що Київ навряд чи досягне якихось значних успіхів протягом найближчих місяців.

Оцінка, надіслана на Капітолійський пагорб у понеділок, з’явилася на тлі того, що деякі республіканці відмовилися від надання США додаткового фінансування Україні, а адміністрація Байдена почала пресконференцію, щоб спробувати отримати додаткове фінансування через Конгрес.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок перебуває у Вашингтоні, де зустрічається з законодавцями США та президентом Джо Байденом у спробі отримати військову та економічну допомогу, яка, за його словами, є життєво важливою для здатності України продовжувати боротьбу з Росією.

Росія змогла продовжити свої військові зусилля, незважаючи на значні втрати, пом’якшивши стандарти найму та використавши запаси старішої техніки радянських часів. Тим не менш, оцінка показала, що війна «різко відкинула 15 років російських зусиль з модернізації своїх сухопутних сил».

З 360 тис. військових, які ввели в Україну, включаючи контрактників і строковиків, Росія, згідно з оцінкою, втратила на полі бою 315 тис. За оцінкою, із 3500 танків втрачено 2200. Також знищено 4400 із 13600 БМП і БТР, що становить 32% втрат.

«Станом на кінець листопада Росія втратила понад чверть своїх запасів техніки сухопутних військ до вторгнення. Це зменшило складність і масштаб російських наступальних операцій, які не змогли досягти серйозних успіхів в Україні з початку 2022 року», – зазначає розвідка США.

Нагадаємо, від жовтня українські захисники ліквідували понад 13 тис російських загарбників під Авдіївкою. Про це в коментарі CNN заявила прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.

Теги: росія США війна військові втрати контрнаступ

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