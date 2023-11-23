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Глава МЗС Литви пояснив, чому Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Литви пояснив, чому Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
фото з відкритих джерел

Відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, можуть поставити Україну в ситуацію, коли треба буде просити про мир

Україна ризикує бути втягнутою в мирні переговори з Росією, оскільки союзники не забезпечують її зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги у війні. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Bloomberg.

За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також витягнутий процес ухвалення рішень у Євросоюзі можуть поставити Україну в таку ситуацію, коли в них залишиться небагато варіантів, окрім як просити про мир.

«Це не було б вибором України. Та Україна, яку ми знаємо, і та Україна, якій ми допомагатимемо доти, доки ми дихаємо, ніколи б не вибрала переговори з терористами. Але реальність може виявитися саме такою», – сказав міністр.

«Це виглядає комічно, коли ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський союз Україні», – додав Ландсбергіс, маючи на увазі поставки з Пхеньяна в останні тижні.

Раніше повідомлялося, що Росія налаштована воювати «стільки, скільки треба», а війна увійшла у стадію виснаження. 

Нагадаємо, триває 638-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. Ворог завдав 38 авіаційних ударів та здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: росія міністр війна Північна Корея Україна Європейський союз ворог переговори

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