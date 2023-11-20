Словаччина не підтримує 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ: причина

Словаччина може не підтримати 12-й пакет санкцій проти Росії

Країна виступає проти запровадження обмежень на імпорт російського ядерного палива

Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар, пише TASR.

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Міністр заявив, що нові санкції ЄС проти РФ не мають розповсюджуватися на паливо для атомних електростанцій, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання іншого палива. Для словацького уряду це питання є надзвичайно критичним.

Росія є єдиним постачальником ядерного палива для країни, тому Словаччина виступає проти запровадження обмежень.

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За його словами, Росію не зупинила політика санкцій. Він додав, що санкції більше вплинули на бізнес в ЄС, зокрема й словацький.

Також представник партії «Прогресивна Словаччина» Томаш Валасек зазначив, що якби санкції стосувалися імпорту ядерного палива з РФ, будь-який словацький уряд наклав би вето на пакет.

Нагадаємо, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

Раніше повідомлялося, що 12-й пакет санкцій проти Москви, очевидно, торкнеться сина колишнього президента РФ Дмитра Медведєва і родички Володимира Путіна.