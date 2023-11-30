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Угорщина заявила, що Україна «не підходить» для вступу до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина заявила, що Україна «не підходить» для вступу до ЄС
Глава канцелярії Віктора Орбана заявив, що Україна «не підходить» для вступу до ЄС
фото з відкритих джерел

Уряд Угорщини вважає початок переговорів щодо вступу України до ЄС та надання їй 50 млрд євро до 2027 року «невиправданими заходами»

Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш повідомив, що його країна не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, а також надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Про це повідомляє Magyar Hirlap.

За словами чиновника, уряд Угорщини вважає обидва заходи «невиправданими». Що стосується бюджету, він сказав, що Євросоюз нібито хоче внести зміни до нього, при цьому не виконуючи поточний кошторис. Гуляш також поскаржився, що ЄС «незаконно утримує» кошти для Угорщини.

Глава канцелярії Віктора Орбана, крім того, заявив, що Україна «не підходить» для вступу до ЄС.

«Комісія не публікувала висновків експертів, і неможливо знати, що означатиме їхнє приєднання для сільського господарства, промисловості та багатьох інших галузей. З усіх цих причин угорський уряд не підтримує вжиття двох заходів, тобто ні зміни бюджету, ні приєднання України», – резюмував він.

Нагадаємо, Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей». За словами політика, Єврокомісія нібито запропонувала зібрати з країн-членів додаткові гроші до бюджету європейської організації для виділення цих коштів на прийом мігрантів та підтримку Києва, але Угорщина такий сценарій відкидає.

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Теги: Угорщина війна Європейський союз гроші

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