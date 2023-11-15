Умєров представив особовому складу нового командувача ССО

Сергій Лупанчук отримав бойовий прапор Сил спеціальних операцій ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Разом з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним вони передали полковнику Лупанчуку бойовий прапор Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави», – сказав Умєров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 3 листопада президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука. Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.