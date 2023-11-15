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Умєров представив особовому складу нового командувача ССО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Умєров представив особовому складу нового командувача ССО
Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави
фото: Міноборони

Сергій Лупанчук отримав бойовий прапор Сил спеціальних операцій ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Разом з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним вони передали полковнику Лупанчуку бойовий прапор Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави», – сказав Умєров.

Нагадаємо, 3 листопада президент України указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України та призначив на цю посаду Сергія Лупанчука. Лупанчук має звання полковника. У відкритому доступі інформації про нього немає.

Теги: Міноборони ЗСУ війна

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