Скільки українців хочуть продовжувати жити у Литві: офіційні дані

Станом на 1 грудня у Литві проживають понад 86 тис. українців

Для українців розпочато подовження тимчасових видів на проживання в Литві. При цьому активність українських біженців перевершила усі очікування місцевої влади. Про це пише Delfi.

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«Українські біженці одразу почали активно записуватися на прийом до Департаменту міграції, обмінюючись між собою інформацією про те, як правильно заповнювати заяви на продовження посвідки на проживання. Якщо заяви й надалі подаватимуться так швидко, всі отримувачі тимчасового захисту встигнуть замінити види до початку березня», – прокоментувала ситуацію директор Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте. За даними Департаменту міграції, за півтора тижні надійшло 19 тис. заяв від біженців щодо заміни тимчасових видів на проживання, виданих на підставі тимчасового захисту.

Наразі у Литві тимчасовим захистом користується понад 52 тис. українських біженців. Департамент міграції вже продовжив посвідки на проживання 3 тис. отримувачів тимчасового захисту. Станом на 1 грудня у Литві проживають понад 86 тис. українців.

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Більшість таких іноземців – 52 тис. осіб – вважаються біженцями і мають тимчасовий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту. Решта українців мають тимчасову посвідку на проживання у Литві по роботі, возз'єднанню родини або з гуманітарних міркувань, працюють висококваліфікованими фахівцями тощо.

Нагадаємо, Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження терміну тимчасового проживання незабаром розпочнеться. Про це заявила керівниця департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте.

За її словами, наразі значна кількість українців мають тимчасовий захист, дійсний до 4 березня 2024 року. Але цей термін закінчується, тому потрібно подовження. Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України Литва видала 46 тис цифрових дозволів на проживання згідно з тимчасовим захистом.

До слова, Литва набуває популярності серед біженців з України. Так, у листопаді у країну приїхало більше громадян нашої країни, аніж місяць тому.

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З початку російського повномасштабного вторгнення до Литви прибули майже 83 тис. українських біженців. На сьогодні в Україну вже повернулося трохи більше 30 тис., але кількість тих, хто прибуває, яка дещо знизилася в жовтні, зростає з листопада.

За даними литовського Державного агентства даних, у вересні реєстрували 35-40 біженців на день, у жовтні – лише 15-17, а з початку листопада середній показник знову зріс до 20-25 на день.