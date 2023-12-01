Через що сварилися українці у листопаді

Українці в соцмережах активно висловлюють свою позицію

Фейсбучні події, тренди і срачі в листопаді 2023

01.11 – Арестович іде в президенти

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01.11 – Залужний написав програмну статтю і дав інтерв’ю – війна стає позиційною

02.11 – сленг українською: всемережжя, кришмітка, гортайчик, мармизка

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03.11 – Зеленський звільнив командувача ССО Хоренка без попередженні і подання Залужного

04.11 – картини зі святими забудовниками і керівниками Києва в офісі Микитася з «Укрбуду»

04.11 – заст. керівника ОП Жовква обурений з приводу появи статті Залужного («зброя любить тишу»)

04.11 – приліт «Іскандера» на шикування артилеристів 128 огшбр у Запорізькій області

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05.11 – північне сяйво по всій Україні, яке не всі бачили

06.11 – співачка Лобода видала російськомовну версію пісні «Київ – Ніцца» – «Рига – Ницца». Народження зірки на ім’я Риганиця

06.11 – виявляється, генерала Гордійчука місяць тому зняли з посади начальника ліцею Богуна – зрада? Виявилося, ні, бо поставили заступником начальника НУО

06.11 – Ірина Фаріон написала про «москворотих биків в ЗСУ»

06.11 – від вибуху гранати загинув помічник головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков. Боєприпас був частиною «подарункового набору», який колега вручив Частякову на день народження

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07.11 – депутат Ар’єв поширив фейк про відставку Залужного на Ставці

07.11 – діпфейк зі зверненням Залужного, який буцімто «починає путч проти Зеленського» через «замах» на його помічника

08.11 – Єврокомісія рекомендує розпочати процес переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

09.11 – депутатка Безугла: потрібен «сухий закон» серед військового керівництва

09.11 – кіт Сирський із твіттера

10.11 – серіал «Встигнути до 30» і Люба з Коломиї: мер Коломиї звинуватив авторів ситкому у спотворенні образу містян

13.11 – продовження мовного срачу: Фаріон своїм дописом «здала ФСБ» проукраїнського студента з Криму

13.11 – СБУ викрила агента ГРУ «Буратіно» – депутата Олександра Дубінського

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13.11 – імовірна відставка Наєва, Тарнавського, Остащенко

14.11 – арешт Дубінського на 60 днів у справі про державну зраду

15.11 – Фаріон: за і проти. Її звільнили з посади у Львівській політехніці

17.11 – Зеленський заявив, що РФ готує «Майдан-3» в Україні

17.11 – у Яремчі відкрили «Макдональдз» – за і проти

18.11 – День сержанта ЗСУ

19.11 – депутатка Мар'яна Безугла зробила колаж із фото й написала, що головком ЗСУ Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім використати

20.11 – футурологія Валерія Пекаря про поразку та інші сценарії

21.11 – річниця Революції Гідності

22.11 – у Києві перший сильний сніг і мороз

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22.11 – СБУ оголосила підозру блогерові Мирославу Олешку

23.11 – премія «Знак якості» вручила нагороди під назвою «Герої економічного фронту» манікюрним салонам тощо

24.11 – «Вадим Тітушко воює в лавах 72-ї бригади, а ти досі ховаєшся від повістки!»

24.11 – бізнесмен Смирнов назвав «розколом суспільства» прохання військового Колесникова, який пройшов полон, говорити з ним українською

25.11 – наймасовіша атака «шахедів» по Києву (збито 74 із 75)

25.11 – День пам’яті жертв Голодомору. Свічки пам’яті

26.11 – депутатка Безугла звинувачує Залужного у відсутності планування і вимагає його відставки (триває й далі)

27.11 – у Раді хочуть змінити мовний закон у бік русифікації під приводом євроінтеграції

27.11 – Театр на Подолі змінив прізвище Зеленський на Залуський у виставі «Хазяїн»

27.11 – снігова негода

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28.11 – фейкова картинка «Авдіївка просить молитви»

29.11 – Зеленський у рейтингу Politico перший у Європі в категорії «Мрійники», а Єрмак – четвертий за впливовістю

29.11 – бізнесмен Феліксов з книгарні Readeat наїхав на неправильних видавців

29.11 – олігарх Пінчук започаткував і взявся фінансувати проєкт «Українська історія: глобальна ініціатива», залучивши до дослідження істориків із різних країн

30.11 – у віці 100 років помер Генрі Кісінджер