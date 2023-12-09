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Українські біженці у Швейцарії: як змінились умови перебування і виплати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські біженці у Швейцарії: як змінились умови перебування і виплати
Біженці з України отримують потужну допомогу з боку Швейцарії
фото із відкритих джерел

Фінансова допомога  для біженців у Швейцарії становить 1510 євро на місяць, але право на неї мають не всі 

Швейцарія надає допомогу громадянам України, які були змушені залишити будинок через війну. Біженці можуть в'їжджати до Швейцарії без біометричного паспорта та візи та перебувати в країні без реєстрації протягом 90 днів. Потім біженці можуть набути статусу тимчасового захисту – статусу S. Що змінилось у правилах перебування біженців, та на що можуть розраховувати українці, пише ТСН.ua. 

Легальний статус

Статус S надає право на проживання у Швейцарії протягом одного року з подальшим продовженням терміну перебування. У листопаді Федеральна рада країни продовжила дію програми до 4 березня 2024 року. Європейський Союз має намір продовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року.

Процедура оформлення захисту складається з трьох етапів: заповнення заяви, надання персональних даних та відбитків пальців. Після реєстрації та оформлення статусу S українців розподіляють в один із кантонів країни, їх лише 26.

Житло для українців

Після приїзду до кантону українців поселяють у центрі прийому біженців. Умови різні, але найчастіше у кімнаті мешкає до 20 осіб. У порядку черги вас можуть переселити в сім'ю, яка готова прийняти біженців. Найчастіше цей процес триває кілька тижнів.

Медична допомога для біженців у Швейцарії

Після оформлення статусу S українці отримують право на безкоштовну первинну медичну допомогу: прийом лікарів, консультації, діагностика та безкоштовні ліки за рецептом. Умови можуть відрізнятися залежно від регіону Швейцарії.

Виплати для біженців у Швейцарії

На шостому місяці повномасштабної війни в Україні уряд Швейцарії заявив про жорсткіші умови нарахування грошових виплат українцям. Фінансова допомога становить 1500 швейцарських франків (1510 євро) на місяць. Проте виплату отримують не всі біженці. Кожна заявка на виплату розглядається окремо з урахуванням фінансового стану конкретної особи або сім'ї. Раніше доходи та майно не бралися до уваги.

Освіта у Швейцарії

Українські діти можуть відвідувати школи Швейцарії безкоштовно. Детальну інформацію українською мовою про процедуру надання притулку у Швейцарії можна знайти на сайті Державного секретаріату з питань міграції . Швейцарія відмовляє у повторному захисті, але виняток можуть зробити для українців, які переїжджають із країн, перевантажених великою кількістю біженців.

 Працевлаштування у Швейцарії

Як писав раніше «Главком», влада Швейцарії має намір спростити процедуру працевлаштування для українських біженців. Планується скасувати обов'язковий дозвіл на роботу, який видає місцева влада. Очікується, що усунення бюрократичних перешкод збільшить частку працевлаштованих українців удвічі. Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу – до 40%. Мета влади також полягає в тому, щоб біженці меншою мірою завантажували систему соціального забезпечення.

Зараз в Швейцарії працюють 20% українців зі статусом S. Одна з перешкод до виходу на ринок праці для біженців полягає в необхідності отримання дозволу на роботу.

Політики переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з посвідкою на проживання категорії S слід скасувати.

До слова, Швейцарія створила план повернення українців додому. Державний секретаріат з міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів представив тимчасову стратегію добровільного повернення українських біженців додому. 

В основі стратегії – скасування для українців статусу тимчасового захисту (статус S) через два-три роки після початку війни, тобто у 2024 чи 2025 роках. До цього моменту близько 70 тис. українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно, розраховує швейцарська влада. Очікується, що після скасування статусу S більшість українців залишить Швейцарію протягом наступних 6-9 місяців.

Читайте також: Працевлаштування у Швейцарії: три українки розповіли, як знайти роботу
Теги: будинок місцева влада біженці Швейцарія освіта робота влада Європейський союз українці

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