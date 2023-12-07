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Мовознавиця пояснила, чому «хохол» і «кацап» – це не образа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мовознавиця пояснила, чому «хохол» і «кацап» – це не образа
Як наголошує Васильєва, слова «хохол» та «кацап» першопочатково не мали негативної конотації
фото з відкритих джерел

«Немає чого на це ображатися»

Слова «хохол» та «кацап» не є образливими, адже першопочатково не мали негативної конотації. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва.

«Хохол – це зачіска. Козаки носили хохли, тобто чуби, оселедці. Хохол – це точно не так образливо, як «кацап». «Кацап» – це тюркське слово, воно означає «різник», «вбивця», «м’ясник». Це слово дали росіянам казанські татари, що постраждали від набігу опричників Івана Грозного», – пояснила філологиня.

Як наголошує Васильєва, росіянам немає чому ображатися на слово «кацап», адже вони справді були жорстокими впродовж усієї своєї історії.

«Вся історія Росії – це вбивства, катування, загарбницькі війни і репресії. Білорусів називають «бульбаші» – чому на це слово ображатися, якщо справді національна страва білорусів – картопля? Я наполовину білоруска і знаю, як харчувалася у дитинстві моя мама: картопля була основною стравою. Мама, наприклад, значно менше любила борщ, ніж деруни. Тож «хохол» і «кацап» – це не образа, це історія», – зазначила філологиня.

Нагадаємо, письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець вважає, що суспільству потрібно перестати сприймати індивідуальне мовлення людей, як виступ диктора на телебаченні та мовлення людей, що намагаються перейти на українську як мовлення вчительки української мови.

До слова, деякі українці не сприймають фемінітиви з декількох причин. Однією з них є те, що противники фемінітивів ніколи їх не використовували.

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Теги: українці українська мова росіяни

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