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В енергосистемі дефіцит: що робити українцям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В енергосистемі дефіцит: що робити українцям
Українців просять ощадливо споживати електроенергію
фото ілюстративне

Електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів

Із 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів. Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

«В енергосистемі зараз склалась важка ситуація. Це означає, що споживачам сьогодні зранку і протягом дня потрібно більше електроенергії, ніж можуть виробити всі українські електростанції. Ощадливо споживайте електроенергію протягом всього дня до 18:00», – зазначили енергетики.

В «Укренерго» пояснили, що ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві. Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00.

Раніше в Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло.

Теги: енергетика українці негода Укренерго

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