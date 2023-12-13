Вища освіта не допомагає: українським біженцям важко працевлаштуватись у одній з країн Європи

Частина біженців з Украні все ще не можуть відшукати необхідні вакансії у Естонії

Більшість українців, які перебувають на обліку у касі безробіття в Естонії, мають дипломи про вищу освіту

На обліку в Касі з безробіття в Естонії станом на 30 листопада значилося більше ніж 4 тис. українців, які отримали міжнародний захист, загалом українські біженці становлять 7,9% всіх зареєстрованих безробітних. Про це пише Postimees.

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Минулого місяця на облік як безробітні стали 529 українських біженців, повідомляє Каса з безробіття. Знято з обліку як безробітні 515 осіб, зокрема 102 перестали вважатись безробітними за власним бажанням, а 344 як такі, що знайшли роботу. Всього з 14 березня минулого року знято з обліку 20,8 тис. українських біженців, 14,9 тис. з них у зв'язку з отриманням робочого місця.

У 60,4% українських біженців, що стали на облік, вища освіта, у 14,8 % – спеціальна освіта, 20,1% не мають спеціальної освіти, а дані про освіту 4,8 % тих, що стали на облік, відсутні.

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Протягом 2022 року, за даними Каси з безробіття, безробітними було зареєстровано 16,4 тис. українських біженців. Минулого року українські біженці припиняли реєстрацію як безробітні 10,3 разів, з них 7,7 – через працевлаштування. Більшість почали працювати у переробній промисловості, у сфері адміністративно-допоміжної діяльності, в оптовій та роздрібній торгівлі.

Нагадаємо, українські біженці позитивно вплинули на економіку Естонії, вважають економісти. Згідно з останніми даними, внесок українців в економіку у вигляді податків та споживання перевищує витрати на виплати соціальної допомоги та іншу фінансову допомогу.

Потік українських біженців до Естонії з моменту російського вторгнення значно скоротився, але не зупинився. З лютого 2022 року по грудень 2023 року Естонія прийняла 153,3 тис біженців з України. Скільки з них залишилось у нашій країні – невідомо. Експерти визнають, більшість тих, хто тікає від війни – жінки, діти та пенсіонери. Звідси й високі показники соціальних виплат: 251 мільйон з першого кварталу минулого року до третього кварталу 2023 року.

До слова, Міністерство фінансів Естонії додатково виділить 250 тис євро для допомоги українським біженцям. Міністр фінансів Март Вирклаєв підписав наказ про виділення з урядового резерву 248 297 євро місцевим самоврядуванням на компенсацію витрат на надання невідкладної допомоги та розміщення українських військових біженців. Кошти виділять адміністративній сфері Міністерства регіонального розвитку та сільського господарства у розділі «ефективна держава».